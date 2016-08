Verslaafd aan koffie? Dit is waarom je niet zonder cafeïne kan

© Thinkstock.

Eerst koffie, dan pas praten. Is dat jouw motto aan de ontbijttafel? Wetenschappers hebben een verklaring voor jouw koffieverslaving gevonden: ze ontdekten een gen dat kan verklaren waarom sommige mensen meer cafeïne nodig hebben.

De onderzoekers bestudeerden 1.200 mensen in Italië, niet alleen hun koffieconsumptie, maar ook hun DNA. Die resultaten vergeleken ze met de gegevens van 1.731 Nederlanders. Zo ontdekten ze een gen met de naam PDSS2.



De mensen waar het gen met de naam PDSS2 meer tot uiting kwam, dronken minder koffie. Experts vermoeden dat dit gen de productie van proteïnen regelt die cafeïne in het lichaam verwerken. "De hypothese is dat mensen waar dit gen meer tot uiting kwam, cafeïne trager verwerken. Dat is waarom ze ook minder koffie drinken", aldus auteur van de studie Nicola Pirastu aan de universiteit van Triëste. "Deze mannen en vrouwen moeten dus minder vaak koffie drinken om toch de positieve effecten van cafeïne - een alerter en wakkerder gevoel - te ervaren."



Pirastu voegt eraan toe dat dit onderzoek ook van belangrijke medische waarde is. Want de manier waarop het lichaam cafeïne verwerkt is dezelfde als de verwerking van bepaalde medicatie. "Als we weten welk gen hier verantwoordelijk is, kan dit ook verklaren waarom sommige mensen ook anders reageren op bepaalde medicatie."