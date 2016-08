"Is dit een zwarte tomaat?" Kinderen herkennen groenten en fruit in pure vorm niet

Door: redactie

video Aardbeien, kerstomaatjes en een ui herkennen de meeste kinderen nog wel. Maar wat gebeurt er als je ze andere groenten voorschotelt en hen vraagt wat het is? Een biobedrijf deed de test en liet kinderen 12 verschillende groenten bekijken, proeven en besnuffelen. De resultaten zijn opmerkelijk!

Zo wordt witloof vol overtuiging kropsla genoemd en een aubergine voor courgette aanzien. Ook witloof, venkel en knolselder waren voor bijna alle kinderen vreemde groenten. Kerstomaatjes kennen ze dan weer wel, als zogenaamde 'snoeptomaatjes' of 'de tomaatjes die je bij Kerstmis vaak eet.'

Rob Stockman van Efarmz (een website waarop je BIO-pakketten rechtstreeks van bij de boer kan bestellen) die het filmpje liet maken: "Niemand kende het verschil tussen look en ui. We waren zelf geschrokken van de resultaten."



Toch is het belangrijk dat kinderen hun weg kennen tussen het groenten en fruit. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) adviseert namelijk minimaal 400 gram groenten en fruit per dag. Uit onderzoek in negen Europese landen blijkt dat slechts één kind op vier dagelijks voldoende groente en fruit eet.

Toch maar eens op bezoek bij de boerderij?