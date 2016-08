De ideale namiddagsnack: kebab met chocolade. Veel chocolade.

Niets dat de sleur van de werkdag zo succesvol doorbreekt en je nieuwe energie geeft als een smakelijke namiddagsnack. Sommigen zweren bij rauwe worteltjes of zelfgemaakte gezonde koekjes, maar soms heb je gewoon eens iets meer nodig...

Een snackbar in hartje Wales heeft precies wat we nodig hebben om dat energiedipje te vermijden: een kebab van chocolade. Net als bij de traditionele kebab wordt er wat van een draaiend stuk chocolade afgeschraapt. Het geheel wordt geserveerd in een pannenkoek in plaats van een broodje, maar daar zijn wij allesbehalve rouwig om. En wie in de mood is voor iets extra's kan kiezen voor aardbeien, banaan, fruit, saus of slagroom.



Tripje naar Wales, iemand?