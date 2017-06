Zon in je bord: 33 resto's met zálig terras

Jiska Agten

15/06/17 - 23u40 Bron: Goesting

© VOS.

Zomer Een warm weekend voor de boeg: waar zullen we eens reserveren? Het hele jaar lang schuimen de recensenten van Goesting restaurants af, waardoor we deze lijst van de leukste culinaire hotspots met een fantastisch terras kunnen voorschotelen.

ANTWERPEN © Pho 61. A piece of Vietnam in Antwerpen

Je vakantie in Vietnam, die boek je gewoon in hartje Antwerpen. Rasechte streetfood recht uit Vietnam - Pho 61 is een traditionele noedelsoep - degusteren op de klinkers van de Antwerpse Grote Markt: globalisering heeft zo z'n voordelen.

Pho 61, Antwerpen.



Veranda zonder veranda in Antwerpen

Geen plastieken tuinstoelen voor deze veranda en zelfs geen veranda tout court, maar een knus binnenterras dat met evenveel rock-'n-roll werd aangekleed als de rest van de zaak. Strikt genomen is dit restaurant geen nieuwkomer, want Veranda veroverde zijn plekje op de culinaire kaart in een veel kleiner pand in Berchem. Hoewel er meer plaats is in de nieuwe zaak, blijft reserveren een must want chef Davy Schellemans weer hoe je eenvoudige ingrediënten omzet in magie.

Veranda, Antwerpen. Lees ook Hier scoor je deze maand zomerse streetfood

Inspannen en ontspannen: de mooiste Vlaamse wandelingen mét café

Dromen van de zon in deze exotische resto's © Veranda.

© Kan10. Avonturen tussen de dennen in Kasterlee

Natuurlijk ken je Kasterlee van de Hoge Rielen, maar hey, in de Kempen valt wel meer te beleven, ook op culinair vlak. Dit pareltje wordt gerund door een jong duo dat al eens durft te stunten in de keuken en inspiratie haalt uit alle hoeken van de wereld. Een vleugje onstuimigheid met zicht op een Kempisch dennenbos, daar tekenen we voor.

Kan10, Kasterlee.



Met de stroom mee in Antwerpen

Als je een stroom hebt, moet je er mee uitpakken ook, denken ze in Antwerpen. Na het MAS is er nu ook het RAS - jawel, restaurant aan de stroom - en het resultaat is al even indrukwekkend. Voor de architectuur tekende Bob Van Reeth, in de keuken vieren klassiekers hoogtij en voor het uitzicht toont 't Scheld zich van haar schoonste kant. Wauw!

RAS, Antwerpen. © RAS.

© Den Grooten Wolsack. Bierplezier in Mechelen

Een grand café in de schaduw van de Sint-Romboutstoren met een gezellige binnenkoer, dat zijn op zich al voldoende argumenten om meteen te reserveren. Voeg daarbij een kaart met fijne gerechten én een aanbod van bijpassende bieren gelecteerd door biersommelier Sofie Vanrafelghem en volgens ons is de keuze al gemaakt.

Den Grooten Wolsack, Mechelen.



België op z'n best in Antwerpen

Ze heten niet voor niets gouden klassiekers de ballekes in tomatensaus, vol-au-vent en steak-friet. Als ze daarenboven met veel liefde klaargemaakt worden en geserveerd in de sfeer van een authentiek buurtcafé kunnen we de liefde voor onze vaderlandse keuken niet langer onderdrukken.

Den Hannekesnest, Antwerpen. © Den Hannekesnest.

© Simple Parfait . Frankrijk ft. Italië in Schoten

Een kok met een mooi palmares die besluit om een nieuwe zaak te starten, dat is altijd bijzonder. In het geval van Simple Parfait betekent dat een kleinschalig adres met - niet onbelangrijk - een zonnig terras en een keuken die knipoogt naar al even zonnige oorden. Het lekkerste van Frankrijk en Italië in een kleinschalig restaurant, zo moet het leven zijn.

Simple Parfait, Schoten.



Het dak op in Antwerpen

Een dakterras, meer urban kan de sfeer niet worden dan bij Jerom. In de keuken toont hij wat hij waard is met eerder klassieke gerechten die een creatieve make-over krijgen. De Antwerpenaren hadden kok Filip De Pauw al langer in de armen gesloten nadat hij hen op de zaterdagmarkt met z'n bistrokraam Le Verseau voorzag van smakelijke hapjes.

Jerom, Antwerpen. © Jerom.

WEST-VLAANDEREN © B'artiste. Artistieke zwier in Roeselare

Voor funky vibes in de zon met een leuke combi van tapas, vis en schelpdieren en vlees van topkwalitiet recht uit de verstoog tekent B'artiste. Qua terras pakken ze uit met een loungeterras vooraan en een gezellige binnentuin waar de pizza's voor je neus gebakken worden in the green egg. Helemaal mee met de hype!

B'artiste, Roeselare.



Vleugje Waalse goesting in Sint-Denijs

De kans dat je toevallig passeert bij chef David en gastvrouw Ines is eerder klein. Maar het is de moeite om de reis langs de kronkelbaantjes door het West-Vlaamse landschap aan te vatten. Gastronomisch kom je hier rijkelijk aan je trekken met een keuken die Waalse invloeden verenigt met West-Vlaamse seizoensproducten. Interessant, zeker als je de smaken kan laten inwerken met de zon op je kruin.

L'Envie, Sint-Denijs.





© L'envie.

© De Lamme Goedzak. Feestelijk klassiek in Damme

Wij zijn vast niet de enigen die opgelucht zijn dat De Lamme Goedzak niet langer staat de verkommeren. De nieuwe uitbaters weten de kasteelsfeer van het pand helemaal te verenigen met de gerechten op de kaart: dit is de perfece setting om te genieten van de klassieke feestkeuken. Als de zon zich laat zien is het gezellig tafelen op de patio.

De Lamme Goedzak, Damme.



Oud & toch nieuw in Oostduinkerke

"Tiens, is dat wel een nieuwkomer", zullen mensen uit de streek zich afvragen. Ja en nee, de naam is gebleven, maar de kaart, het interieur en het concept zijn helemaal omgegooid, en hoe! Het lijkt wel of alle hippe zaken in West-Vlaanderen tegenwoordig door Lieven Musschoot gestyled worden, maar hij weet dan ook van wanten. Check dat terras met wit en oranje maar eens. In de keuken krijgt de bistronomie vrij spel waarbij klassiekers een gastronomische plus krijgen, hmm!

Bistronomie Eglantier, Oostduinkerke. © Bistronomie Eglantier.

© Franco Belge. Straf duo in Brugge

Twee jonge chefs die vertrekken vanuit de traditie van de Frans-Belgische keuken en daar vlotjes mee durven experimenteren, een prachtige gerenoveerd pand inclusief ruim terras en een galante bediening: de heilige drievuldigheid voor restaurantbezoekers is hier mooi in harmonie.

Franco Belge, Brugge.



Panter spotten in Menen

Et voilà, de blikvanger van het interieur ken je nu al, maar er valt veel meer te beleven in deze zaak die zich profileert als lunch-, dessert-, lounchebar én restaurant. Fingerlicking good food mag je hier letterlijk nemen, maar hou die tafelmanieren toch maar even in ere als het kan.

O'Hazar, Menen. © O'Hazar.

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL © BeBurger. België boven in Zaventem

Wie om een of andere duivelse reden nood heeft aan een extra dosis belgitude, raden we een tripje naar Zaventem aan. De chefs van BeBurger zijn niet van de minsten en dat merk je aan de topbuns met tophamburgers én topgarnituren. Voetjes onder tafel dus op het meesterlijke terras met zicht op de oude Stockmansmolen en alle tricolore zorgen spoelen zo van je af.

BeBurger, Zaventem.



Ferm lekker in Keerbergen

Eerlijk, dit is een zaak die je eerder in een grote stad verwacht dan in het landelijke Keerbergen en dat maakt het misschien allemaal nog een tikje leuker. Yves en Patricia bleven op hun honger zitten op het vlak van lekker, gezond en biologisch eten dus besloten ze zelf de vlam in de pan te steken. Geen compromissen, alles is bio én lekker, desgewenst geserveerd met 100% biologische zon!

Ferm, Keerbergen. © Ferm.

© Revolver 57. Relaxed brunchen in Vilvoorde

Het hoeft niet altijd culinair verantwoord en duur te zijn. Een rommelig straatterras met een simpele kaart van dagschotels, koffie en taart en vooral... de mogelijkheid om heel de dag lang te ontbijten: eigenlijk heeft een mens weinig meer nodig om gelukkig te zijn.

Revolver 57, Vilvoorde.



Culinair vuurwerk in Brussel

Geen gelegenheid laten we voorbijgaan om foodies warm te maken voor een bezoek aan deze nieuwe parel aan het Brusselse culinaire firmament. Waarom? Naast de voormalige chef van Noma die de pannen van het dak kookt hebben ze ook nog eens een zalig terras!

Humphrey, Brussel. © Juan Wyns.

Mensen kijken in Leuven

Onder het motto: gewoon is soms ook gek genoeg, kan je je met een gerust hart installeren op het terras van Den Beiaard aan het Ladeuzeplein. No stress als je de kaart leest: de ingrediënten zijn vertrouwd en hier wordt gewoon ouderwets lekker gekookt, zalig!

Den Beiaard, Leuven.



Feel the vibe in Leuven

Aan de Leuvense Vaartkom moet je zijn voor alles wat bougeert in de stad en dat geldt ook voor Grand Café De Hoorn. Dankzij de slimme architectuur en de funky kaart zijn de oude gebouwen van de Stella opnieuw helemaal van de Leuvenaars. Maar de troef der troeven - tenminste op zonnige dagen - is onmiskenbaar het terras.

Grand Café De Hoorn, Leuven. © Grand Café De Hoorn.

OOST-VLAANDEREN © Ganzerik. Volkscafé 2.0 in Gent

Men neme een oud volkscafé, enkele cocktailgenies en Vlaamse kost, overgieten met een scheut zon en een nieuwe lieveling van de Gentenaren in geboren. De kerels van cocktailbar Jiggers bewijzen bovendien dat ze ook iets van bier kennen, avontuur voor alle zintuigen!

Ganzerik, Gent.





Trollenwerk in Maldegem

Een sammeltje is een soort trol die kan koken, maar buiten een paar originele verwijzingen in de gerechten hoef je hier niet te vrezen voor vreemde magie. Zonder trollencapriolen worden degelijke gerechten uit de Frans-Belgische keuken met veel liefde op het gezellige terras geserveerd.

't Sammeltje, Maldegem. © 't Sammeltje.

© La Maryse. Culinaire durf in Eeklo

Eeklo weer op de culinaire kaart zetten, het is niet iedereen gegeven. Maar jonge chef Sten en gastvrouw Yati doen het met veel schwung. De gerechten zijn stijlvol, hier en daar verrassend en de sfeer is even heerlijk als het terras.

La Maryse, Eeklo.



Juste is juste in Dikkelvenne

Vanop het terras heb je een prachtig zicht op de Schelde en de Amerikaanse eik spreidt z'n blaadjes liefdevol uit om wat schaduw te voorzien. Daarmee zijn we gelukkig nog niet uitverteld. De keuken verstaat de regels van de kunst als geen ander en serveert je brasseriekost met de grote K en de bediening ademt charme. Verkocht!

Brasserie Juste, Dikkelvenne. © Brasserie Juste.

© Den Audenaerdschen Bril. Een streepje geschiedenis in Oudenaarde

Wie een rustig terras zoekt, is hier aan het juiste adres. Dat is het voordeel van een rusthuis als buren te hebben. Je moet even doorbijten om het restaurant te vinden, maar eens je binnen bent, verandert de sfeer compleet. Den Bril blinkt uit in brasseriegerechten van uitstekende kwaliteit en doet er alles aan om z'n klanten in de watten te leggen.

Den Audenschaerdschen Bril, Oudenaarde.



Geheimtip in Wichelen

Psst, als je nu eens echt een belevenis zoekt, dan is The Bayou een zalige tip, maar please, hou het nog even geheim. Het terras ligt aan de oever van de Schelde, meer verklappen we niet. Er is een gin tasting menu, er zijn internationale invloeden en er is vuurwerk op het bord. Maar, sssht!

The Bayou, Wichelen. © The Bayou.

© Vinto. Du vin, du vin et du vin in Kruishoutem

Jup, met een naam als Vinto kan je er moeilijk omheen: de wijnen moeten van topkwaliteit zijn. In een dorp als Kruishoutem heb je natuurlijk ook wat concurrentie op het vlak van de keuken. En kijk eens aan, zowel in het glas als op het bord weet deze zaak te scoren. Het cosy terras is de binnenkopper.

Vinto, Kruishoutem.



Sharing is caring in Gent

Sharing is the new black; na auto's en taxi's kan je nu ook eten delen. Er komt zelfs geen app aan te pas: je bestelt gewoon meerdere gerechten die je samen opeet. Adios old skool gehannes met proevertjes die de tafel oversteken. Niet alleen het concept van VOS is groovy, ook de gerechten zijn pittig en het terras is gewoonweg the next level!

VOS, Gent © VOS.

LIMBURG © L'O de Vie. Zoek de mammoetboom in Velm

Velm, dat bestaat echt, zo wordt ons getipt: rijd tussen Sint-Truiden en Landen richting middle of nowhere en sla bijna op het einde linksaf. Daar ligt een kasteeltje waar je in hotel, brasserie en restaurant L'O de Vie de Limburgse way of life kan ontdekken. In de zomer kan je je neervleien op het terras, op je bord komt lekkers uit de mimbrasa-oven die zorgt voor een authentieke houtskoolsmaak. En mocht de conversatie aan tafel wat stilvallen, dan kan je altijd op zoek gaan naar de mammoetboom in de tuin.

L'O de Vie, Velm.



Italiaanse lieveling in Genk

Behalve als ze tegen ons voetballen, zijn wij Belgen gek op Italië. Bij Peppe's spelen ze daar met veel amore op in: je kan er ingrediënten kopen, klaargemaakte gerechten meenemen of je voetjes onder tafel schuiven om het lekkerste uit de keuken van Peppe Giacomazza (die je misschien kent van op Njam) ter plekke te verorberen. Qua terras houden ze het voorlopig basic met een straatterras op de stoep voor het restaurant, lekker levendig!

Peppe's, Genk.



© Peppe's.