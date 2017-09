Zondag brunchdag: 5 receptjes voor een heerlijke ontbijtlunch

© Ali Inay/Unsplash.

Lang leve de lazy sunday. Snoozen tot 10 uur en je vervolgens nog eens omdraaien, om uiteindelijk pas tegen 11 uur naar de keuken te strompelen. Het enige dat die zondag nóg beter maakt? Een overheerlijke en zelfgemaakte brunch. Met één (of meerdere) van deze receptjes.

Bosbessen swirl 250 gr croissantdeeg

1 vanillestokje

100 gr poedersuiker

100 gr bosbessen

50 gr amandelschaafsel © Instagram @food_square. Weinig werk en toch een feestje in je mond? Deze bosbessen swirls zijn makkelijk te maken en doen iedereen watertanden.



1. Snij het vanillestokje in twee en schraap de zaadjes eruit. Doe deze samen met de poedersuiker in een kommetje.

2. Spreid het croissaintdeeg open en strooi daar het poedersuikermengsel overheen. Volg met de bosbessen en het amandelschaafsel.

3. Snij het deeg in repen van 3 cm en rol deze op.

4. Plaats de rollen in een bakplaat voor muffins en zet gedurende 20 minuten in de oven, tot ze goudbruin kleuren.

5. Laat even afkoelen op een rooster. Smakelijk!

Chocolade croissant 1 pakje bladerdeeg

3 chocolade repen

hagelslag © thinkstock. Gedaan met aanschuiven bij de bakker op zondagochtend. Die heerlijke chocolade croissants maak je gewoon zelf.



1. Snij de plakjes bladerdeeg in driehoeken

3. Snij de repen chocolade in stukken, en leg op iedere driehoek 3 stukjes chocolade.

4. Rol het deeg dicht naar de punt van de driehoek toe.

5. Krul de twee uiteinden naar binnen zodat de je de halve maanvorm van de croissant krijgt.

6. Laat de croissants ongeveer een halfuur rusten op een warme plek, totdat het deeg verdubbeld is.

7. Bak de croissants 5 minuutjes op 240 graden en vervolgens 15 minuten op 200 graden, tot ze goudbruin ogen.

8. Bestrooi met hagelslag.

Gepocheerd eitje 1 eitje

1 sneetje gerookte zalm

1 el witte wijnazijn

tuinkruiden © thinkstock. Een hard- of zachtgekookt eitje is zo passé. Wil je jezelf verwennen? Ga dan voor deze chique gepocheerde variant.



1. Zet een kommetje met water op het vuur.

2. Neem een mok en doe er vershoudfolie in. Bestrijk de onderkant met wat olijfolie.

3. Breek het eitje zodat het in de vershoudfolie terechtkomt en knoop het vervolgens dicht zodat je een zakje krijgt.

4. Wanneer het water kookt leg je het zakje met het ei in het water, zorg dat het uiteinde van de vershoudfolie over de rand blijft, zodat het eitje net in het water bengelt, maar niet helemaal is ondergedompeld.

5. Laat 3 minuutjes pocheren en klaar.