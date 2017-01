Wat je moet eten voor een snelle en gezonde detox

© Thinkstock.

Het nieuwe jaar mag dan al even begonnen zijn, maar heel wat mensen hebben nog steeds enkele nieuwjaarsbezoekjes en recepties op het programma staan. En daar hoort natuurlijk lekker eten en drinken bij. Voel jij je ook wat opgeblazen (en schuldig)? Zet dan deze zaken op je boodschappenlijstje voor een snelle én gezonde detox.

De bijhorende chips laat je natuurlijk maar beter achterwege, maar wat guacamole is zeer goed voor de spijsvertering. In een onderzoek bleek avocado de beste groente om je lever te herstellen, en koriander is dan weer een kalmerend middel voor de maag. 5. Kurkuma

Al dat zware eten en die glazen cava hebben niet echt een goede invloed op je cholesterol. Wist je echter dat boerenkool je cholesterolwaarde doet dalen als die te hoog is? In combinatie met cholesterolverlagende medicatie doet de kool de pillen zelfs tot 13 procent beter werken. En het is nog eens in seizoen ook.



7. Wilde zalm