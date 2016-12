Zo sabreer je morgen een fles champagne in stijl

Door: redactie

Wie op oudejaarsavond eens een fles champagne wil ontkurken op de traditionele manier kan maar beter van de drank blijven tot de gasten er zijn. Met dit stappenplan sabreer je een fles bubbels in stijl.

2. Zorg dat de fles ijskoud staat De ideale temperatuur is 3 à 4 graden. Bewaar de fles niet in een ijsemmer, maar in de frigo. De hals van de fles moet ook gekoeld zijn. Door de koude zal het glas sneller breken. Verwijder het plastic rond de hals alvorens de fles te openen.

3. Richt de kurk niet naar de vrienden Je moet de fles zeer stevig aan de onderkant vasthouden in een hoek van 30 à 40 graden zodat je zo min mogelijk champagne morst. Zorg dat de kurk niemand raakt en richt de fles naar een lege hoek in de kamer of ga desnoods in de tuin staan.

4. Goed mikken De kruising van de naad en de lip is de plaats waar je op moet focussen om de fles perfect te openen. Mik op de naad, dat is de zwakste plek van de fles. © kos.

5. Gebruik de botte kant van het mes © kos. Leg het mes voorzichtig op de champagnefles terwijl je de fles in een hoek van 30 à 45 graden houdt. Zorg dat de botte kant van het mes richting de hals van de fles wijst. Je hebt geen scherp mes nodig om de fles te ontkurken.



Schuif het mes richting de lip, maar zorg dat je die niet loodrecht raakt.



