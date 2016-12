Hot Toddy: warm lekker op met deze kerstige cocktail

video December is feestmaand bij NINA! En hoe kan je het feest beter starten dan met een heerlijke cocktail? En op kerstdag is de Hot Toddy de perfecte cocktail om op te warmen. Wij trakteren je op een tutorial met een van de beste cocktailshakers van België: Jurgen Nobels.

Wie cocktails denkt, denkt aan een verfrissend gekoeld drankje. Maar ook de warme varianten zijn zeker het proberen waard. De immer sympathieke Jurgen Nobels, verkozen tot bartender van het jaar en de vaste cocktailman van Uncle Babe's Burger Bar in Gent, toont ons vandaag zijn eigen moderne twist op de klassieke Hot Toddy. Een warm, kerstig drankje met whisky en rum. Ideaal om op te warmen na een frisse strandwandeling of een korte trektocht door de Ardennen. Of gewoon om thuis in je zetel die verkoudheid te verdrijven. Cheers!



Benodigdheden

- Warm water

- 30 ml bruine rum

- 15 ml peated whisky (een whisky waarbij de malt op een turfvuur gedroogd werd, zorgt voor een extra rokerige toets)

- 10 ml citroensap

- 2 lepels honingsiroop

- Schijfje gember

- Kaneelstokje

- Zeste van citroen

- Nootmuskaat



Werkwijze

Vul je beker met heet water om hem voor te verwarmen. Giet het water weg als hij warm aanvoelt, en voeg daarna de bruine rum toe, gevolgd door de whisky. Heb je geen whisky of rum in huis? Dan kan je een van de twee ook vervangen door gin. Voeg het schijfje gember toe, samen met 10 ml citroensap en twee lepels honingsiroop. De siroop kan ook perfect vervangen worden door bruine suiker, rietsuiker, gewone honing of agavesiroop. Voeg daarna het stokje kaneel en wat zeste van citroen toe. Giet tenslotte het warme water (zo'n 150 ml) in de beker. De hoeveelheid kan je aanpassen als je de cocktail straffer of net wat lichter wil maken. Roer even om en rasp wat nootmuskaat over het geheel. Et voila: een gezellig warme Hot Toddy.