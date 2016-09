Latte, cappuccino of lungo: wat is het verschil en welke koffie past het best bij jou?

© Shutterstock.

Groot nieuws voor alle koffiedrinkers: vandaag is het internationale koffiedag. Hiep hiep hoera. Het uitgelezen excuus voor een extra bezoek aan de dichtstbijzijnde barista, toch? En om dat te vieren lijsten wij met de hulp van Yannick van de Antwerpse koffiezaak Caffènation voor de gemakkelijkheid nog even alle soorten op, zodat je perfect weet wat te kiezen.

Espresso Espresso © thinkstock. De ervaren koffieliefhebbers weten een kopje espresso op tijd en stond wel te appreciëren. "Bij espresso is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enkele en dubbele," verklaart Yannick Vermeire van Caffènation. "Alles zit hem in de hoeveelheden koffie en water. Zo bevat een dubbele espresso twee keer zoveel koffie voor dezelfde hoeveelheid water." Lees ook Vangst van de dag: vrolijke cappuccino vormpjes

Waarom sommige mensen meer zweten dan anderen

Op grootmoeders wijze: middeltjes uit de 19e eeuw

Ristretto Ristretto © thinkstock. Voor wie de traditionele espresso nog niet straf genoeg is, is er ook de ristretto. Deze bevat dezelfde hoeveelheid koffie als een gewone espresso, maar is veel kleiner in volume. "Officieus noemen we dit ook wel eens een koffieshot," aldus Yannick. Ideaal voor wie een snelle opkikker kan gebruiken.

Café Lungo © thinkstock. "Eigenlijk is een lungo een espresso die veel te lang heeft doorgelopen. Een normale espresso laten we zo'n 25 tot 30 seconden doorlopen, terwijl een lungo maar liefst tot 2 minuten de tijd krijgt," aldus Yannick. Daardoor is er overextractie en krijg je die typische bittere smaak die we zo gewend zijn van de oude bruine kroegen.

Cappuccino Cappuccino © thinkstock. "Een cappuccino wordt gemaakt op basis van een enkele espresso en gestoomde melk," legt Yannick uit. Tegenwoordig zijn ze vooral populair omwille van de latte art, maar het is al jaar en dag het favoriete ochtenddrankje van menig Italiaan. Wie wel fan is van het schuim maar minder van van de melksmaak bestelt best een droge cappuccino. Die bestaat immers meer uit schuim dan uit melk.

Flat white Flat white © Shutterstock. Neem je als basis een dubbele espresso in plaats van een enkele, overgoten met opgeklopte melk, dan krijg je een flat white. Deze koffie is heel populair in Angelsaksische landen, maar trekt tegenwoordig ook bij ons steeds meer dranklustigen.

Café Latte Café latte © Shutterstock. De latte, bij ons ook wel gekend als een koffie-verkeerd of lait russe, is het ideale instapdrankje voor wie zijn eerste stapjes in de koffiewereld zet. Het is gemaakt op basis van een espesso of café lungo en warme melk en smaakt daardoor erg zacht.

Latte Macchiato © Shutterstock. Het verschil tussen een latte macchiato en een latte hoor je eigenlijk al aan de naam, als je Italiaans kan natuurlijk. "macchiato betekent 'gevlekt'," verduidelijkt Yannick. "In feite is een latte macchiato dus een melk met een 'vlekje' espresso erop. Een latte berust op dezelfde combinatie van melk en espresso, maar bevat minder melk."

Café con Panna Café con panna © thinkstock. Wie stevig vasthoudt aan zijn of haar dieet, slaat deze koffie maar beter over. Een café con panna, ook wel bekend onder de naam café vienna of viénnois, bestaat namelijk uit een enkele of dubbele espresso en slagroom. Perfect voor de zoetebekken.

Café Mocha Café Mocha © Shutterstock. Deze koffie is ideaal voor de chocoholics onder ons. In principe kan je aan iedere koffie chocolade toevoegen, maar de pure café mocha bestaat uit een dubbele espresso, aangeleng met warme chocolademelk, warme melk én wat extra melkschuim.

Iced Coffee Iced coffee © thinkstock. Niet dat we in deze maanden van het jaar nog een afkoeler nodig hebben, maar wie zin heeft in iets fris zonder de dosis caffeïne op te geven is bij een iced coffee aan het juiste adres. Een glas vol ijsblokjes met daarover één of twee shots espresso biedt altijd verkoeling.

Americano © Shutterstock. In tegenstelling tot wat velen denken, is een americano niet hetzelfde als een 'gewoon' kopje koffie. "Een americano gelijkt erg sterk op een café lungo," aldus Yannick. "Het is een dubbele espresso met veel water." Daardoor is het net iets zachter van smaak en minder straf dan de traditionele espresso.