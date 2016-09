NINA tipt: op deze plekken eet je de beste ijsjes

© Unsplash.

Hoera, vanaf woensdag kruipt het kwik weer lustig omhoog. Opnieuw 25 graden en zelfs meer voorspelt het KMI, en wat ons betreft is dat officieel ijsjesweer. Hoe kan je beter van de laatste zomerdagen genieten dan met een lekker bolletje of twee? Wij legden ons oor te luisteren en verzamelden de favoriete Vlaamse ijsadresjes van onze redactie.



© 't Galetje Leuven.

Gelato Factory in Antwerpen

Zelfs bij minder stralend weer is het in de Gelator Factory op het Zuid een drukke bedoening. Als de zon komt piepen, moet je dus wel enige aanschuiftijd incalculeren, maar het heerlijke huisbereide ijs is het meer dan waard. Geef zeker ook de ongewone smaken een kans, zoals 'salty peanut' en groene thee.



De Lekdreef in Averbode

Wie de abdij van Averbode al eens bezocht heeft, weet hoe gezellig de Lekdreef is. Een twintigtal ijskarretjes maken er hun opwachting als het weer maar enigzins mee zit. Het beste karretje? Waarom niet meteen een vergelijkende studie maken?



't Galetje in Leuven

Aan de ingang van het stadspark in de Tiensestraat in Leuven bevindt zich een van de populairste ijsplekjes van de stad. Een ruim assortiment aan smaken én gratis sprinkels erbovenop, wat wil een mens nog meer?



Da Vinci in Brugge

Al 20 jaar lang is ijssalon Da Vinci een ingeburgerde waarde bij Bruggelingen én toeristen. Van een simpel hoorntje tot een uitgebreide ijscoupe, het staat hier allemaal op de kaart. Wie op zijn verjaardag langsgaat, krijgt in 2015 trouwens een gratis bolletje, ter ere van de 20e verjaardag van de zaak.



't Zoet Genot in Oostduinkerke

Wie binnenkort een dagje aan de kust inplant, moet zeker eens langsgaan bij tearoom 't Zoet Genot. Het terras bevindt zich op de dijk, en de ijsjes zijn beroemd in de omgeving. En wie graag een pannenkoek bij zijn ijs wil, is hier aan het juiste adres.