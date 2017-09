Ontbijt voor onderweg: 6 lekkere en gezonde ideeën

Door: ND

Het hectische werkleven is weer begonnen. En dat betekent dat we soms al eens moeten kiezen tussen langer slapen of een ontbijt. Slecht idee, want een ontbijt geeft je de energie die je nodig hebt om de dag te starten. Voor langslapers of chaoten 's ochtends: deze zes gezonde ontbijten kan je makkelijk onderweg naar school of het werk opeten.



2. Yoghurt in een glas

Voorverpakte yoghurtjes uit de supermarkt zitten bomvol toegevoegde suikers. Een gezondere en ecologischere oplossing is een glazen pot waar pindakaas, mosterd (goed afwassen!) of confituur heeft ingezeten. Die kan je naar believen vullen met yoghurt, in stukjes gesneden fruit en granen. Dit verrukkelijke recept is lekker fris en handig om mee te nemen.

© Shutterstock. 3. Omelet van zoete aardappel en spinazie

Wie de dag liever zout dan zoet start: het kan wel degelijk om een eitje zonder morsen mee te nemen. Wat dacht je van ei met spinazie en zoete aardappel? Vitaminen verzekerd voor een energierijke start. De textuur van het gerecht is vast, dus je hoeft geen lekken te vrezen. Het recept vind je hier.

4. Smoothie van pindakaas en banaan

De gemakkelijkste optie, die je zelfs snel nog de ochtend zelf kan klaarmaken: een pindakaas-banaan smoothie zoals deze. Drie ingrediënten heb je nodig: banaan, pindakaas en (soja)melk. Mixen maar, en de eiwitbom zal je snel de nodige energie geven.

5. Appelmuffins

Of zeg maar: banaan-appel-bessenmuffins, om het compleet te maken. Ook hier weer geen toegevoegde suikers, maar enkel pure stukken fruit, yoghurt en granen. Het recept voor deze gezonde appelmuffins vind je hier.