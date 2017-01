Hier gaan uw wijnflessen naartoe

Door: redactie

2/01/17

Na Nieuwjaar krijgen de glasbollen heel wat lege wijnflessen te verwerken. In de recyclagebedrijven die het glas verwerken, kloppen ze overuren om alle glasbollen weer op tijd leeg te krijgen.



Elke dag drinken we zo'n 2.000 ton flessen leeg, die allemaal verwerkt moeten worden. Nog de hele maand januari zijn er overal nieuwjaarsrecepties, waardoor de drukte in de recyclagebedrijven nog wel even blijft duren.