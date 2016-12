Voor miljarden mensen is het al 2017. In Europa heerst vrees voor terrorisme

bewerkt door: redactie

31/12/16

In Keulen werden in het stadscentrum 1.500 politieagenten opgetrommeld, tien keer zoveel als vorig jaar. © afp.

nieuwjaar Gigantisch vuurwerk in Sydney, oplichtende sterren boven Auckland, Nieuwjaar in het Verre Oosten: voor meer dan 1,5 miljard mensen is het jaar 2017 al begonnen. Europese grootsteden als Londen, Parijs en Berlijn bereiden zich met uitgebreide veiligheidsmaatregelen op de feesten voor.

Vuurwerk in Sydney. © reuters. Het jaar 2017 is al begonnen. In het gebied van de Stille Oceaan en het Verre Oosten hebben al meer dan anderhalf miljard mensen de komst van het nieuwe jaar gevierd. Om 14.00 uur Belgische tijd woonden alleen al in de haven van Sydney meer dan een miljoen feestgangers een gigantisch vuurwerk bij. Boven de beroemde opera van de Australische metropool vlogen bij zomerse temperaturen twaalf minuten lang vuurpijlen de nachtelijke hemel in op de tonen van songs als 'Space Oddity' van David Bowie en 'Purple Rain'van Prince, de beide muzieklegendes die het voorbije jaar zijn gestorven. De organisatoren hadden het grootste spektakel ooit met meer dan 100.000 vuurpijlen beloofd. De stad gaf daar omgerekend rond de 4,8 miljoen euro aan uit.



Als allereersten hadden de bewoners van Samoa en andere eilanden in de Stille Zuidzee het nieuwe jaar verwelkomd. Om exact 11.00 uur Belgische tijd begon daar het nieuwe jaar. Een uur later stapte Nieuw-Zeeland in het nieuwe jaar. In de grootste stad Auckland werd een vuurwerk afgestoken vanop de meer dan 300 meter hoge Sky Tower, dat zich ontpopte tot een kleurrijk schouwspel tegen de nachtelijke hemel. Lees ook We drinken weer massaal échte champagne

Ballons in Tokio In Tokio lieten de mensen stipt om middernacht honderden witte ballons ten hemel opstijgen. In de boeddhistische tempels over heel Japan luidden de klokken 108 keer om de mensen van een van de 108 aardse lusten te bevrijden. De eerste drie dagen van het nieuwe jaar worden tot 100 miljoen bezoekers in de tempels verwacht, om voor hun geluk en gezondheid te bidden. © afp.

Wel en niet in China Voor de meer dan 1,3 miljard inwoners van China, het land met de grootste bevolking op aarde, begon het nieuwe jaar gelijktijdig om 17.00 Belgische tijd. Het enorme rijk heeft slechts een tijdzone. In de grootste steden van het land zijn er dit jaar geen officiële feesten voor Nieuwjaar. In de Volksrepubliek is 1 januari wel een feestdag, maar volgens de traditionele maankalender van de Chinezen begint het nieuwe jaar echter een kleine maand later. Deze keer volgt het Jaar van de Aap op 28 januari het Jaar van de Haan op en dat wordt dagenlang met vuurwerk van alle slag gevierd. Nieuwjaar wordt in de grootsteden meestal door jonge mensen gevierd. Maar in de speciale administratieve regio Hongkong werd wel een spectaculair vuurwerk voor de jaarwisseling 2016/2017 afgestoken. © afp.

Thailand viert in mineur In Thailand is vuurwerk dit jaar ter verwelkoming van het nieuwe jaar verboden, nadat de regering wegens de dood van koning Bhumibol Adulyadej in oktober een rouwperiode van een jaar had afgekondigd. © reuters.

India in de ban van Bollywood In vele steden in India zoals New Delhi en Bangalore stroomden de mensen toe op feesten in de stijl van de Bollywoodfilms. In Mumbai werden duizenden mensen verwacht op bekende oorden zoals de Gateway of India om nieuwjaarsfeesten in open lucht te vieren. Uit vrees voor terreuraanslagen zijn de veiligheidsmaatregelen op vele plaatsen drastisch verstrengd. Militairen op de avenues van Parijs. © reuters.