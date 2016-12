Belgische soldaten vieren Nieuwjaar in Mali

Door: redactie

Nieuwjaar vieren we meestal met onze familie en vrienden, gezellig thuis. Toch is dat niet voor iedereen het geval. In Mali staan bijvoorbeeld meer dan 400 militairen uit 25 landen momenteel onder Belgisch bevel. Hun taak is om Malinese troepen op te leiden zodat ze land kunnen heroveren op de terroristen van Al Qaida. Want de afgelopen jaren zijn die tot diep in Mali doorgedrongen.



VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers trok naar onze militairen op hun basis in Kouli-koro. 135 Belgische militairen zijn hier de sterkhouder zijn van de Europese trainingsmissie EUTM. De Belgische militairen moeten wachten tot volgend jaar om na hun missie van vier maanden afgelost te worden. Intussen hebben de manschappen wel het gevoel dat ze hier een steen verleggen.