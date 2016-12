Nieuwjaarswens van de redactie

JAN SEGERS

De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is geen week zoals de 51 die eraan voorafgaan. Het is die ene week van het jaar waarin zelfs de voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen elkaar het beste toewensen. Unisono, als waren ze de Drie Wijzen, zeiden Bart De Wever, Wouter Beke en Gwendolyn Rutten gisteren dat de regering-Michel in 2017 niet zal vallen. Ze zijn tot het wonderlijke inzicht gekomen dat ze er alle drie baat bij hebben om elkaar iets te gunnen in plaats van elkaar van alles te misgunnen. Dat ook de burger daar baat bij heeft, is meegenomen. Samenwerken, niet tegenwerken. Gunst boven afgunst. Het is een eenvoudige gedachte, zo voor de hand liggend dat ze de andere 51 weken van het jaar niet eens opkomt in het verlichte hoofd van onze toppolitici.

Het is ook voor ons, niet-politici, geen verkeerde nieuwjaarswens: een beetje genereuzer zijn. Voor onszelf, als we weer eens onder de lat doorgaan die we te hoog hadden gelegd, ons ideaalbeeld hijgend achterna. Voor zij die het minder goed hebben dan wij, omdat ze door het leven niet verwend zijn en brute pech hebben gehad. Voor zij ook die het beter hebben dan wij, omdat ze meer talent of gewoon meer geluk, meer wilskracht of meer werkkracht hebben gehad. Je moet niet Jozef De Kesel, Barack Obama of Dirk De Wachter heten om voor meer generositeit te pleiten. Je hoeft geen monseigneur, president of psychiater te zijn om in te zien dat meer ruimhartigheid en ruimdenkendheid ons deugd zouden doen. Niet één, maar 52 weken per jaar.

Niets helpt? Doe niets. Nergens is vrede? Wees nergens. Niemand heeft tijd? Wees niemand vrij naar Freek de Jonge

De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is geen week zoals de 51 die erop volgen. Helaas. Want de dag of de week na Nieuwjaar is het weer business as usual en herneemt de ratrace, de heldentocht in de file op het ritme van de zotte morgen. Dan sneuvelen ze bij bosjes, de goede voornemens. Na enkele dagen al: nooit meer roken. Na een week: matiger drinken. Na enkele weken: tien kilo afvallen. Na enkele maanden: tweemaal per week sporten. Na een halfjaar: meer we-time. Na driekwart jaar: meer me-time. En ergens onderweg, weet-ik-veel-waar en weet-ik-veel-wanneer, achteloos en ongemerkt zoek geraakt: meer begrip, meer mededogen, meer grootmoedigheid. Het leven zoals het is, 51 weken per jaar.



Het zijn niet Trump, Poetin of Erdogan en ook niet De Wever, Beke of Rutten die bepalen of 2017 voor u een gelukkig nieuw jaar wordt. Dat bepaalt u zelf, behoudens pech. Is optimisme een morele plicht? Makkelijk gezegd als het leven alsmaar drukker, duurder en complexer wordt. Maar zelfs voor wie zich geen illusies maakt, is er altijd nog hoop. De verzen van de Nederlandse cabaretier Freek de Jonge dateren van 1982, maar bieden op de drempel van 2017 nog steeds troost.



Alles is gedaan / niets helpt / doe niets /

Overal komt narigheid van / nergens is vrede /

wees nergens /

Iedereen is ongeduldig / niemand heeft tijd /

niemand is volmaakt / wees niemand



Gelukkig nieuw jaar, lieve lezer.