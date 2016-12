Door: redactie

31/12/16 - 13u38 Bron: vtmnieuws.be

video

Veel mensen hebben tot het allerlaatste moment gewacht om alles in huis te halen voor een feestmenu vanavond. Deze voormiddag was het dan ook een komen en gaan in de supermarkten. Ook in de winkelstraten was er een gezellige drukte: veel mensen moesten op het nippertje nog een geschenk kopen voor de gastvrouw of -heer.