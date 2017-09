Actrice Billie Lourd vindt het moeilijk om over moeder Carrie Fisher te praten

Bewerkt door: ib

13/09/17 - 01u31 Bron: ANP/BuzzE

Drie generaties op een rij: Carrie Fisher, Debbie Reynolds en Billie Lourd. © epa.

Billie Lourd vindt het moeilijk om in het openbaar over haar moeder Carrie Fisher te praten. In de talkshow van Ellen DeGeneres vertelde ze dat ze het idee heeft dat haar woorden vaak verkeerd worden opgevat.

"Als ik zeg dat het goed met me gaat, ben ik te blij. En als ik zeg dat het niet zo goed gaat, is het verhaal meteen dat ik een wrak ben. Daardoor weet ik niet zo goed wat ik dan wél kan zeggen", aldus de actrice.



Ze noemde het overlijden van haar moeder en oma Debbie Reynolds één dag achter elkaar "nog altijd surrealistisch en onmogelijk om te verwerken". De 25-jarige grapte tegenover Ellen ook over haar excentrieke moeder. Toen Ellen aanhaalde dat Carrie een graag geziene gast was in haar show, en zelfs haar laatste televisie-optreden bij haar had, zei Billie: "Mijn moeder wist de boel altijd meteen over te nemen, dus mijn complimenten voor jou".



Auditie

In het interview onthulde Billie, die momenteel te zien is in American Horror Story, ook dat ze ooit auditie deed voor de hoofdrol van Rey in The Force Awakens, de Star Wars-film uit 2015 waarin haar moeder haar comeback maakte als prinses, nu generaal, Leia. Uiteindelijk kreeg ze die klus niet, maar speelde ze wel een klein rolletje in de film. "Ik geloof dat dingen gebeuren met een reden, en het was heel speciaal dat ik dat nog samen met mijn moeder mocht meemaken."