Autopsieverslag: Carrie Fisher had cocaïne, heroïne en MDMA gebruikt

19/06/17 - 19u46 Bron: ANP

Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds op de rode loper. © photo news.

Actrice Carrie Fisher heeft in de aanloop naar haar overlijden vermoedelijk cocaïne, heroïne en MDMA gebruikt. De lijkschouwer vond sporen van die drugs in het lichaam van Fisher, blijkt uit het autopsierapport.

De onderzoekers kunnen niet met zekerheid zeggen wat voor invloed de verdovende middelen hebben gehad op de actrice, die eind vorig jaar op zestigjarige leeftijd overleed. Dat gebeurde nadat ze enkele dagen eerder een hartinfarct had gekregen tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles.



De lijkschouwer oordeelde eerder al dat slaapapneu en andere factoren een rol hebben gespeeld bij het overlijden van Fisher. De actrice was wereldberoemd vanwege haar vertolking van prinses Leia in de Star Wars-films.