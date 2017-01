Carrie Fisher begraven in urn in de vorm van grote Prozac-pil

Door: redactie

7/01/17 - 06u43 Bron: AP

Carrie Fisher met haar moeder Debbie Reynolds, begin 2015. © anp.

Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds hebben gisteren samen hun laatste rustplaats gekregen in Forest Lawn, een begraafplaats in Hollywood Hills. Opmerkelijk: de assen van Fisher werden in een urn in de vorm van een grote Prozac-pil begraven.