"Princess Leia moet een officiële Disney-prinses worden"

Door: redactie

5/01/17 - 20u24 Bron: BuzzE

© PR.

Veel Star Wars-fans hopen dat Disney prinses Leia uitroept als een van zijn officiële prinsessen. Een petitie daarvoor is al meer dan 30.000 keer ondertekend, melden Amerikaanse media.

Carrie in 2014. © anp.

"Na de tragische dood van Carrie Fisher hebben wij het gevoel dat Disney een uitzondering moet maken op de regel dat er alleen getekende Disney-prinsessen mogen zijn'', luidt de tekst bij de petitie die geadresseerd is aan topman Bob Iger. "Dit zou een prachtige manier zijn om Carrie te eren.''



De Star Wars-franchise hoort sinds enkele jaren bij Disney. Het bedrijf kocht de rechten in 2012.



De huidige officiële Disney-prinsessen zijn Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje, Ariël, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel en Merida. Frozens Elsa is gek genoeg nog niet toegevoegd aan dat rijtje.