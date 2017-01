Docu over Fisher komt op 7/1 al uit

Door: redactie

4/01/17 - 21u55 Bron: vtmnieuws.be

video

7 januari komt de langverwachte documentaire over Carrie Fisher en Debbie Reynolds, 'Bright Lights', uit. Dat maakte het kanaal HBO na de dood van beide actrices zelf bekend. Vandaag werd de trailer alvast losgelaten op het internet. 'Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds' - zoals de volledige titel luidt -zal vroeger dan verwacht vertoond worden op HBO. De zender zal 'Bright Lights' op 7 januari uitzenden, terwijl de documentaire eigenlijk pas gepland was voor maart 2017. De film werd eerder wel al vertoond op verschillende filmfestivals, zoals het filmfestival van Cannes, en werd daar alvast goed onthaald. Door de plotse dood van de twee Hollywoodsterren werd de officiële release in een stroomversnelling gebracht. In de 94-minuten lange documentaire, gemaakt door Alexis Bloom en Fisher Stevens, volgen we de hartverwarmende relatie tussen moeder en dochter over het verloop van een jaar. De trailer is daar alvast een voorbode van. De zender noemt het zelf een intiem portret van Hollywoodroyalty.