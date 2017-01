Carrie Fisher en Debbie Reynolds worden donderdag samen begraven

Door: redactie

De actrices Carrie Fisher en Debbie Reynolds worden donderdag tijdens een gezamenlijke familiale plechtigheid ten grave gedragen. Dochter en moeder stierven vorige week, met een dag verschil. Fisher stierf aan de gevolgen van een hartaanval, Reynolds bezweek aan een beroerte.

De dienst van donderdag wordt er eentje in familiale kring, zo weet Entertainment Tonight. Op een later tijdstip volgt nog een groter publiekelijk afscheid voor beide actrices. Todd Fisher, broer van Carrie en zoon van Debbie, onthulde eveneens dat de twee naast elkaar zullen begraven worden op de Forest Lawn Memorial Park-begraafplaats in Los Angeles.



Fisher (60) stierf dinsdag 27 december aan de gevolgen van een hartaanval, haar moeder Debbie Reynolds (84) kreeg daags nadien een beroerte die ze niet overleefde.



Maandag verbrak ook Billie Lourd, de dochter van Star Wars-icoon Carrie Fisher, haar stilzwijgen. In een berichtje op sociale media liet ze weten "ontroerd te zijn door de vele berichten en lieve woorden die ze mocht ontvangen en dat dit haar enorm had geholpen om deze zware periode door te komen". "Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe hard ik mijn 'Abadaba' en mijn 'one and only Momby' ga missen. Jullie liefde en steun betekenen alles voor mij."