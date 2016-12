Familie houdt autopsie Carrie Fisher tegen

Koen Van De Sype

De familie van Carrie Fisher wil niet dat er een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam van de pas overleden filmster. Dat heeft ze aan de lijkschouwer van LA County gezegd.

Die vroeg de dochter van Fisher - Billie Lourd (24) - de toestemming voor de procedure, zo meldt showbizzsite TMZ. Lourd is immers het dichtste familielid van de overleden Star Warsactrice.



Maar de jonge vrouw was zo aangeslagen door het overlijden van haar moeder, dat ze de beslissing doorgaf aan haar vader Bryan Lourd. En volgens familie zouden zijn advocaten gevraagd hebben om de autopsie niet uit te voeren, om redenen die niet werden vrijgegeven. Die zouden bijvoorbeeld religieus van aard kunnen zijn. Fisher zelf gaf wel nooit duidelijk aan of ze een bepaalde religie aanhing en welke dat dan was.