Debbie Reynolds over de zwarte periode in haar leven (en het was niet toen Liz Taylor met man ging lopen)

Debbie Reynolds - die gisteren op 84-jarige leeftijd overleed - heeft geen makkelijk leven achter de rug. Na heel wat zwarte sneeuw te hebben gezien, bleek de dood van haar dochter Carrie Fisher gisteren een te zwaar verdriet voor de Hollywoodster om te dragen. Toch was dit niet het eerste donkere punt in Debbies leven: zo liet haar eerste man haar staan voor Liz Taylor en leefde ze een tijdje in haar auto. In 2011 vertelden Debbie en Carrie openhartig over haar leven en haar slechte smaak qua mannen.

Hollywoodster Debbie Reynolds overleed gisteren aan de gevolgen van een beroerte slechts één dag nadat haar dochter Carrie Fisher was gestorven. Debbie was samen met haar zoon Todd de begrafenis van haar dochter Carrie Fisher aan het voorbereiden toen ze zich plots niet goed voelde. Zoon Todd belde vervolgens alarmnummer 911 en vroeg een ambulance. Reynolds laatste woorden tegen haar zoon waren: "Ik mis haar zo vreselijk. Ik wil bij Carrie zijn". Debby Reynolds overleed in het ziekenhuis. Moeder en dochter hadden een erg goede band. Mogelijk omdat ze samen heel wat woelige watertjes moesten doorzwemmen.



Eerste huwelijk

Op de zetel bij Oprah Winfrey vertelde Debbie Reynolds over haar relatie met Harry Karl, waarmee ze van 1960 tot 1973 getrouwd was. Ze beschreef toen hoe haar hart brak toen ze ontdekte dat haar eerste man Eddie een affaire met Elizabeth Taylor had. Toch was haar huwelijk met haar tweede man Harry Karl nog moeilijker.



Tweede huwelijk

"Harry Karl was ontzettend rijk, maar ik stelde nooit vragen over zijn fortuin. Zelf had ik ook wel genoeg centen op de bank staan. Sinds mijn tiende heb ik gewerkt, dus daar maakte ik me nooit zorgen over. Dat huwelijk heeft 17 jaar geduurd, maar Harry heeft al zijn geld kwijtgespeeld door zijn gokverslaving. Ook mijn centen heeft hij erdoor gejaagd. Plots was al het geld verdwenen. Dat heeft het leven van mij en Carrie kapot gemaakt, het deed ons meer pijn dan die affaire van Elizabeth en Eddie. Dat was ook moeilijk, maar Hary Karl heeft ons alles ontnomen. Zijn fortuin was weg en ik moest zijn schulden afbetalen. Toen heb ik een tijdje in mijn auto gewoond, zo blut was ik. Ik voelde me leeg vanbinnen."



Pooiers en prostituees

Carrie beschreef in dezelfde show haar voormalige stiefvader als iemand die er erg gesofisticeerd uitzag. "Zo noem je mensen die rijk en lelijk zijn. Elke dag kwam een barbier naar het huis om hem te scheren. Later ontdekten we dat de barbier een pooier was en dat de dames van de manicure prostituees waren. Ik wist niet wat er echt aan de hand was, ik geloofde echt dat ze zijn nagels verzorgden. Ik vroeg me soms wel af waarom ze zoveel tijd nodig hadden, om eerlijk te zijn."