"Mijn ziekte gaf me de kans om een held te zijn": dit is de aangrijpende laatste column van Carrie Fisher over haar mentale problemen

28/12/16 - 16u10 Bron: The Guardian

Minder dan een maand voor haar dood schreef de overleden Star Wars-actrice Carrie Fisher (60) nog een aangrijpende column over haar leven met een bipolaire persoonlijkheidsstoornis. Al van jongs af aan werd ze heen en weer geslingerd tussen momenten dat ze zich geweldig voelde en momenten van diepe triestesse. In de Britse krant The Guardian stak ze op een aangrijpende manier een lotgenote een hart onder de riem. "Zie het als een uitdaging om een held te zijn voor anderen", schreef ze.

Fisher was 24 jaar toen ze te horen kreeg dat ze manisch-depressief was. "En ik kon het op dat moment niet aanvaarden", vertelt ze. "Vier jaar later nam ik een overdosis. En slaagde ik er eindelijk in om af te kicken. Pas toen zag ik in dat het de enige verklaring was voor mijn gedrag."



Ze ging naar een zelfhulpgroep voor mensen met een verslaving en dat deed haar beseffen dat er nog mensen waren met dezelfde problemen. En dat erover praten kon opluchten. "Eerst vond ik er maar niets aan", schrijft Fisher. "Het was alsof ik verplicht werd om bij een groep mislukkelingen zoals ikzelf aan te sluiten en telkens een uur lang stil te zitten. Tot iemand me zei dat ik die meetings helemaal niet leuk hoefde te vinden, maar dat ik er gewoon naartoe moest gaan. Het zou vanzelf komen."



"Dus ik was niet verplicht om alles leuk te vinden wat ik deed? Vroeger was dat een excuus om op te geven. Maar nu moest ik het dus gewoon dóén, ook als het niet leuk was. Tot ik vanzelf aan de overkant geraakte. Hoe lang het ook duurde en hoe oneerlijk het allemaal ook leek. Het móést. Dat was een compleet nieuw gegeven voor me", klinkt het.

