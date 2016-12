(sam)

28/12/16 Bron: E Online

Na de dood van Carrie Fisher duikt weer een video op van haar auditie voor de rol van prinses Leia in Star Wars. Amper 19 was de actrice toen ze de dialogen debiteerde met de 15 jaar oudere Harrison Ford, die Han Solo speelde. En hoewel de opnames korrelig zijn en werden opgenomen zonder attributen, is al snel duidelijk waarom Fisher werd gekozen voor de rol die haar wereldberoemd zou maken.