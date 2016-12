Zo schreef Carrie Fisher haar eigen doodsbericht

Door: redactie

Terwijl haar familie, vrienden en fans treuren om het overlijden van Carrie Fisher delen heel wat mensen verhalen over hoe grappig ze uit de hoek kon komen. Dat deed ze ook in haar autobiografisch boek 'Wishful Drinking' uit 2008, waar ze een suggestie doet voor haar overlijdensbericht.

In dat boek heeft Fisher het over de moeilijkheden tijdens de opnames van 'Star Wars'. Ze was toen negentien.



"De eerste opnamedag komt George (regisseur George Lucas, nvdr) bij me, kijkt hij naar de jurk die ik draag en zegt hij: 'Onder die jurk mag je geen beha dragen'. Dus ik zeg 'ok, maar waarom niet?'. Zegt hij: 'Omdat... er in de ruimte geen ondergoed is'".



Lucas verklaart waarom het dragen van een beha in de ruimte een fatale vergissing zou zijn. "Hij vertelt me dat je in de ruimte gewichtloos wordt, en dat je lichaam daardoor uitdeint. Maar je beha doet dat niet, waardoor je gewurgd wordt door je eigen beha".



"Ik vind dat een fantastisch overlijdensbericht, dus zeg ik mijn jongere vrienden dat hoe ik ook doodga, ik wil dat gemeld wordt dat ik verdronk in maanlicht, gewurgd door mijn eigen beha".



Het is dus met droefheid dat we melden dat Carrie Fisher gisteren is overleden. De geliefde prinses Leia uit Star Wars en schrijfster is verdronken in maanlicht en werd gewurgd door haar eigen beha. Ze werd 60 jaar.