Dochter Carrie Fisher gaat haar geliefde hond Gary adopteren

28/12/16 - 10u45 Bron: TMZ

Billie Lourd - de dochter van de pas overleden actrice Carrie Fisher - gaat Gary adopteren, de hond van de Star Wars-ster. Hij ging overal met haar mee en heeft zelfs een eigen Twitteraccount.

Het nieuws werd bekendgemaakt door entertainmentsite TMZ en zou van een familielid komen. De vier jaar oude Franse buldog was bij Fisher toen ze een hartstilstand kreeg op het vliegtuig van Londen naar Los Angeles. Hij bezocht haar ook de dagen erna toen ze in het ziekenhuis lag.



Hartverscheurend

Na haar dood verscheen een hartverscheurende foto van het beestje op zijn Twitteraccount, waarvan niet helemaal duidelijk is wie er precies achter zit, familie of misschien wel een fan. "Ik wacht hier op jou, mama", stond er te lezen bij een foto van de hond voor het raam. Het beeld kreeg intussen al meer dan 70.000 likes en het werd al 33.000 keer gedeeld.