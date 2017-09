Fans in tranen over nieuw nummer George Michael: beluister de single hier

Bewerkt door: mvdb

George Michael (1963-2016), foto uit 2011. © photo news.

De nieuwe single van overleden zanger George Michael heeft deze ochtend heftige reacties losgemaakt bij zijn fans. Op sociale media laten veel mensen weten in tranen te zijn over het nieuwe upbeat-nummer, Fantasy.

Topproducer-gitarist Nile Rodgers, oprichter van Chic. © reuters. Thank you. That helps get me through the pain. Love, N https://t.co/H0b16QMq5I — Nile Rodgers (@nilerodgers) September 7, 2017

Het is een remix van een nummer dat Michael in de jaren negentig als B-kant op de Amerikaanse versie van megahit Freedom! (90) zette. De bewerking is gemaakt door producent Nile Rodgers, die voor zijn dood met Michael had overlegd over de bewerking. Volgens Rodgers was het een van de favoriete nummers uit zijn eigen oeuvre. "Eigenlijk was het altijd de bedoeling dat Fantasy op zichzelf zou worden uitgebracht", aldus de producer.



De laatste maal dat George Michael een nieuwe single uitbracht, was in 2012. Hij zong toen bij de afsluiting van de Olympische Spelen in Londen een nieuw nummer, White Light.



Fantasy was donderdag als eerste te horen op BBC Radio 2. Melanie en Yioda, de zussen van George Michael, hebben laten weten voor de muzikale nalatenschap van hun overleden broer te blijven zorgen. Het is onduidelijk of er nog meer eerder ongepubliceerd materiaal van de zanger aankomt.



De voormalige voorman van Wham! overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd.