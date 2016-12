Elton John gaat zingen tijdens begrafenis Goerge Michael

Door: redactie

28/12/16 - 14u01 Bron: Metro.co.uk

George Michael en Elton John verlaten Westminster Abbey na de begrafenisdienst voor prinses Diana op 6 september 1997. © afp.

Elton John zal naar verluidt zingen tijdens de begrafenis van zijn vriend George Michael. Het popicoon werd op kerstdag door zijn partner Fadi Fawaz dood in bed aangetroffen. Hij werd 53 jaar.

Hoewel er nog geen details over de begrafenis zijn bekendgemaakt, melden Britse media dat Elton John van plan is 'Don't Let The Sun Go Down On Me' te zingen tijdens de begrafenis. Dat nummer namen John en Michael in 1991 als duet op.



Het nummer werd oorspronkelijk door John opgenomen in 1974, de twee zongen het voor het eerst samen in 1985 tijdens het Live Aid concert. Ook tijdens Michaels concert in Wembley Arena zong hij het met Elton John als duet, het was die versie die eind 1991 werd uitgebracht.



Elton John en George Michael waren al lang bevriend. Nadat het nieuws van Michaels overlijden werd bekendgemaakt, postte Elton John (69) een foto van hen beiden en liet hij weten geschokt te zijn door het nieuws.



Elton John zong 'Candle In The Wind' tijdens de begrafenis van prinses Diana in 1997. Ook George Michael woonde de begrafenis in Westminster Abbey bij, ook hij was bevriend met de prinses.



Voorts raakte bekend dat George Michael mogelijks twee begrafenisceremonies krijgt: één voor zijn familie en naaste vrienden, een tweede voor zijn fans. Aangenomen wordt dat hij zal begraven worden op de Highgate begraafplaats in Londen, naast zijn moeder Lesley. Zij overleed in 1997 aan kanker.