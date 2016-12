George Michael duikt postuum op in hitlijsten

Door: redactie

27/12/16 - 21u19 Bron: Belga

© afp.

De dood van de Britse popster George Michael is aanleiding voor een piek in de verkoopcijfers van zijn albums. Twee dagen na zijn overlijden staat hij maar liefst vijf keer in de top tien van populairste albums in de Belgische onlinewinkel van Apple

George Michael blijkt vooral met zijn compilatiealbums hoog te scoren. 'Ladies & Gentlemen' staat op de eerste plaats in de hitlijst, terwijl 'Twenty five' - eveneens een best of - de vijde plaats bezet. George Michael is solo ook nog eens terug te vinden op de tiende plaats, met 'Symphonica' (2014), zijn laatste plaat.



Daarnaast prijkt zijn band Wham! ook nog twee keer in de top tien. Het gaat wel om twee noteringen met hezelfde album, want 'The Final' (1986) gooit zowel met de originele versie (vierde plaats) als met de luxe-editie (achtste plaats) hoge ogen.



De overleden zanger komt daarnaast ook meermaals voor in de top van tien van populairste song. Zowel 'Careless Whisper' van George Michael solo (1ste plaats), 'Last Christmas' van Wham! (6de) als 'Don't Let the Sun Go' (een duet met Elton John; 8ste plaats) hebben zich een weg naar de hoogste regionen van de hitlijst gebaand.



De stijgende verkoopcijfers zijn zowat een traditie bij het overlijden van een bekende muzikale artiest. Het gaat overigens niet enkel om een Belgisch fenomeen. George Michael voert de Apple-lijst van populairste albums onder meer ook aan in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Australië.