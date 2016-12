Familie van George Michael "ontroerd en sprakeloos door golf van liefde"

Door: redactie

27/12/16 - 19u39 Bron: AFP

Vandaag zijn opnieuw heel wat fans van George Michael afgezakt naar zijn woningen in Noord-Londen. © afp.

De familieleden van de zondag overleden popster George Michael zeggen "ontroerd" en "sprakeloos" te zijn door de vele emotionele reacties die ze de voorbije twee dagen van fans van de Britse zanger ontvangen hebben. Dat hebben ze vandaag in een korte mededeling laten weten.

"De familieleden en de naaste vrienden van George zijn ontroerd en sprakeloos door de ongelooflijke golf van liefde in de uren en dagen na zijn dood", zo vermeldt de tekst. "Voor iemand wiens leven draaide om muziek en om de liefde voor zijn familie, zijn vrienden en zijn fans (...) was er geen betere hommage mogelijk dan deze vele, vele mooie woorden", klinkt het nog.



Vandaag zijn opnieuw heel wat fans van George Michael afgezakt naar zijn woningen in Noord-Londen en in het Zuid-Engelse Goring-on-Thames, waar de zanger overleed. De fans legden er bloemen neer of lieten brandende kaarsjes of berichtjes achter.