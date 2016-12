George Michael vertrouwde intieme vrienden toe "dat hij nooit meer live zou optreden"

Koen Van De Sype

Ondanks het feit dat zijn fans zich verlekkerden op een grote comebacktour, zou de overleden popzanger George Michael (53) aan intieme vrienden verteld hebben dat hij niet meer live op het podium zou staan. Dat hebben ze gezegd aan het Britse boulevardblad The Sun.

Volgens intimi zou George Michael beseft hebben dat hij niet meer het niveau van vroeger kon halen door zijn gezondheidsproblemen. En voor de perfectionist die hij was, zou dat ondragelijk zijn geweest. Fans bereidden zich nochtans voor op een grote comeback, met de belofte van een nieuw album en een documentaire met nooit eerder vertoonde beelden uit zijn tijd met Wham!



Gezondheid

"George had hele hoge standaards als het op muziek aankwam", aldus een vriend in The Sun. "Zijn vocale kunnen was legendarisch, maar hij wist dat hij dat niveau niet meer zou halen. Hij moest in perfecte gezondheid zijn, zou hij nog terugkeren naar de studio, maar daar was op het einde van zijn leven absoluut geen sprake van. Zijn vrienden beseften dat het fout zou gaan. Maar niemand had gedacht dat het moment zo snel zou komen."