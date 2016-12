'George Michaels miljoenen worden verdeeld onder zijn beroemde petekinderen'

Door: redactie

27/12/16 - 09u12 Bron: Mirror

George Michael in 1992 tijdens het gedenkconcert voor Freddie Mercury. © reuters.

Hij was vrijgevig voor vrienden en familie en was ook gul voor goede doelen. Zijn fortuin was dan ook enorm en wordt nu geschat op 123 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan zal naar zijn bekende petekinderen gaan. George Michael was peter van onder meer Martin Kemps zoon Roman en dochter Harley Moon. Martin Kemp is de bassist van Spandau Ballet. Ook de dochter van Ginger Spice Gerry Haliwell, Bluebell, staat wellicht als begunstigde in Michaels testament. Het was echter zijn ex-vriend Kenny Goss die destijds werd aangesteld tot peter van Haliwells dochter. Dat meldt The Mirror.