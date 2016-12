Van Aretha Franklin en Stevie Wonder tot Beyoncé: 8 geweldige duetten van George Michael

Door: redactie

26/12/16

© reuters.

video George Michael werd alom geroemd om zijn enorme muzikale talent en de grootste artiesten stonden in de rij om met hem te werken. We zetten graag enkele van zijn beste duetten op een rij.

1. Aretha Franklin In 1986 nam een jonge George Michael met legende Aretha Franklin 'I Knew You Were Waiting (For Me)' op. Met een geweldig refrein en de prachtige samensmelting van hun klinkende, heldere stemmen is het nummer uitgegroeid tot een echte klassieker.

2. Queen George Michael was een bijzonder goede vriend van Queen-frontman Freddie Mercury. Toen die in 1991 stierf, toonde George Michael zich de perfecte kandidaat voor een wonderlijke performance van 'Somebody To Love' tijdens een hommageconcert voor Freddie Mercury in 1992.

3. Ray Charles Op het postuumalbum 'Genius & Friends' van Ray Charles in 2005 stond een fabelachtig duet van George Michael met Charles: 'Blame It on the Sun'.

4. Whitney Houston Het nummer 'If I Told You That' van Whitney Houston was oorspronkelijk bedoeld als duet met Michael Jackson, maar de vocals van George Michael werkten zo goed dat hij met de eer mocht gaan lopen.

5. Elton John Elton John en George Michael waren in de jaren tachtig goed bevriend. In 1991 hadden ze samen een hit met 'Don't Let The Sun Go Down On Me'. Het nummer was in 1974 geschreven door Elton John. In 1985 zong hij het samen met George tijdens Live Aid. In 1991 deden ze dat opnieuw tijdens een groot concert op Wembley. De single die van dat duet werd gemaakt, werd een wereldhit.

6. Paul McCartney Paul Mccartney en George Michael waren eveneens zeer goede vrienden en zongen in 2005 samen 'Heal The Pain'. Het was een natuurlijke samenwerking, waarbij George Michael het nummer in het begin van de jaren '90 speciaal in de stijl van McCartney had geschreven.

7. Stevie Wonder George Michael was een grote fan van Stevie Wonder. Samen zongen ze onder andere 'Love's in Need of Love Today', voor het eerst op een op televisie uitgezonden concert in 1985, nadat Stevie Wonder Michael op zijn beurt had beschreven als "geweldig".