Ook dit was George Michael: "Hij gaf in het geheim miljoenen aan het goede doel"

Koen Van De Sype

26/12/16 - 16u41 Bron: itv.com

© epa.

Bij leven was het een goed bewaard geheim, maar sinds zijn dood komen steeds meer getuigenissen naar boven over de genereuze man die George Michael was. Zo zou het popicoon de royalty's van een aantal van zijn grootste hits aan het goede doel hebben geschonken. En dat waren niet alleen grote organisaties. Zo schonk hij ooit 18.000 euro aan een vrouw om een ivf-behandeling te betalen.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.

I wrote in a piece ages ago about a celeb I'd worked with tipping a barmaid £5k because she was a student nurse in debt. Was George Michael.

Eenzelfde verhaal bij journaliste Sali Hughes. "Michael gaf een serveerster ooit een fooi van 6.000 euro omdat ze een studente verpleegkunde was die in de schulden zat", vertelt ze. "En toen hij deelnam aan het spelprogramma 'Who Wants To Be A Millionaire', bood hij aan om de som waarvoor hij speelde zelf te betalen indien hij verloor."

Maar ook enkele grotere organisaties konden op zijn steun rekenen. Nadat hij zijn moeder Lesley in 1997 verloor aan kanker, speelde hij een gratis concert in Londen voor de National Health Service (NHS). En hij was ook nauw betrokken bij de allereerste single van Band Aid - 'Do They Know It's Christmas?' - die meer dan 22 miljoen euro opbracht in de strijd tegen hongersnood in Ethiopië.



Miljoenen

Ook Childline, Terrence Higgins Trust en Macmillan Cancer Support kregen hulp, zo zeggen de organisaties nu bij monde van hun voorzitters. "Michael schonk ons de royalty's van zijn nummer 1-hit 'Jezus To A Child' en dat was goed voor miljoenen", aldus Dame Esther Rantzen van Childline, een hulplijn voor kinderen in nood. "Hij heeft op die manier ontelbare jongeren geholpen."



Duet

"Wij kregen een deel van de royalty's van zijn duet met Elton John, 'Don't Let The Sun Go Down On Me'", aldus Jane Barron van de Terrence Higgins Trust, die werkt rond hiv en aids. George Michael verloor zijn partner Anselmo Feleppa aan hiv. "Dankzij zijn jarenlange bijdrages konden we werken aan een wereld waar mensen met hiv relatief gezonde levens konden leiden, vrij van vooroordelen en discriminatie."