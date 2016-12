'Wham!' zorgde voor culturele revolutie in China

Door: redactie

26/12/16

Wham! tijdens het concert in Peking in april 1985. © ap.

George Michael en zijn vroegere schoolvriend Andrew Ridgeley waren de eerste westerse popartiesten die na de chaos van de Culturele Revolutie mochten optreden in de Volksrepubliek China. Rond de 15.000 toeschouwers keken in april 1985 naar het optreden van 'Wham!' in Peking, nauwlettend in de gaten gehouden door een groot aantal nerveuze politieagenten.