Laatste foto's voor zijn dood tonen fel verzwaarde George Michael

Door: redactie

26/12/16 - 10u15 Bron: Daily Mirror

© photo news.

George Michael was vroeger niet uit het nieuws weg te denken, maar de laatste jaren leefde hij een teruggetrokken kluizenaarsleven. De laatste foto's van de man dateren al van enkele maanden geleden.

Op 14 september werd George Michael voor het laatst in het openbaar gefotografeerd. Hij werd gespot terwijl hij op restaurant zat met enkele vrienden in Oxfordshire. Zijn eens zo fitte lichaam zag er opgeblazen uit.



Ook op sociale media was het de laatste maanden erg stil rond Michael. Een maand geleden meldde zijn Facebookpagina dat de zanger aan een documentaire genaamd 'Freedom' werkte.



De publicist van George meldde gisteren rond 11 uur 's avonds dat de zanger vredig overleden was ten gevolge van hartfalen. Hij werd 53.