2016: Het jaar dat de muziek stierf

Door: redactie

26/12/16 - 01u52

© EPA, ANP, AP.

2016 is een zwaar jaar voor de muziekwereld. We namen het voorbije jaar afscheid van enkele van de allergrootste muzikale helden. Een overzicht:

David Bowie © anp. Na een achttien maanden durende strijd met kanker, overleed David Bowie op 10 januari. Hij werd 69. In zijn bijna vijftig jaar durende carrière bracht hij hits uit als 'Space Oddity', 'Heroes', 'Changes', 'Under Pressure', 'China Girl', 'Modern Love', 'Rebel, Rebel', 'All the Young Dudes', 'Panic in Detroit' en 'Fashion'.



Bowie acteerde ook in films als 'The Man Who Fell to Earth', 'The Last Temptation of Christ' en 'Labyrinth'.



Amper een maand voor zijn dood, opende zijn rockmusical 'Lazarus' in Broadway. Zijn laatste album 'Blackstar' werd uitgebracht op 8 januari, amper twee dagen voor zijn overlijden.

Glenn Frey © afp. Glenn Frey, medeoprichter en gitarist van de Eagles overleed op 18 januari op 67-jarige leeftijd. Volgens de bandleden overleed hij aan de complicaties van reumatoïde artritis, een acute dikkedarmontsteking en een longontsteking. Hij was enkele weken voordien ziek geworden.



Glenn was co-auteur en zanger van de meeste Eagles-hits, waaronder 'Take it Easy', 'Tequila Sunrise', 'Lyin Eyes' en 'Heartache Tonight'. Met Don Henley schreef hij ook 'Hotel California' en 'Desperado'. Met de band kreeg hij zes Grammy Awards.



Nadat de Eagles in 1980 uit elkaar gingen, had Glenn nog een succesvolle solo-carriere. Hij scoorde nog een groot aantal hits, waaronder 'The Heat is On' en 'You belong to the City'.

Paul Kantner © FPA. Paul Kantner, gitarist en medeoprichter van de muziekgroep Jefferson Airplane, bekend voor zijn psychedelische rock uit San Francisco in de jaren 1960, overleed op 28 januari. De man werd 74 jaar. Kantner stierf aan de gevolgen van een hartaanval. De laatste jaren had hij een zwakke gezondheid.



De groep speelde onder meer op het legendarische Woodstock festival in 1969.



Bekende nummers van Jefferson Airplane zijn "Somebody to Love" en "White Rabbit"

Prince © epa. Popster Prince overleed in zijn studiocomplex Paisley Park in Minneapolis op 21 april. De zanger werd amper 57. Prince stierf tengevolge van een overdosis fentanyl, een zeer zware pijnstiller. De muziekpionier combineerde verschillende muziekgenres in zijn songs, van soul tot funk, rock, disco, R&B en jazz.



Prince verkocht tijdens zijn carrière meer dan honderd miljoen platen en won ook zeven keer een Grammy Awards, de muzikale tegenhanger van de Oscars. Die belangrijke filmprijs wist hij in 1985 trouwens ook binnen te halen, voor de titelsong van de film 'Purple Rain'. In 2004 werd Prince nog opgenomen in de Rock and Roll Hall Of Fame.

Leonard Cohen © afp. De Canadese singer-songwriter stierf op 10 november, hij was 82. Cohen werd op 21 september 1934 geboren in Montreal, in de Canadese provincie Quebec, en verhuisde na een aantal jaren in Europa later naar Los Angeles. Zijn muziekcarrière begon meer dan 50 jaar geleden en Cohen geldt als een van de meest invloedrijke artiesten van de afgelopen decennia. Hij is bij het grote publiek vooral bekend door nummers als 'Hallelujah', 'Suzanne', 'So Long Marianne', en 'Bird on a Wire'.

Sharon Jones © epa. Soulzangeres Sharon Jones, frontvrouw van Sharon Jones & The Dap overleed op 18 november aan pancreaskanker. Ze was 60 jaar oud.



In 2013 kreeg Jones te horen dat ze pancreaskanker had. Even leek het de goede kant op te gaan maar bij de première van 'Miss Sharon Jones!', een documentaire over haar leven en werk, kondigde ze aan dat de kanker was teruggekeerd.



Jones kende haar doorbraak in 2002, toen ze met The Dap-Kings het album 'Dap Dippin' with Sharon Jones and the Dap-Kings' uitbracht. In totaal bracht de groep zeven albums uit, met als meest recente 'It's a Holiday Soul Party' uit 2015.

Rick Parfitt © epa. Rick Parfitt, de gitarist van de groep Status Quo, is zaterdag 24 december in een Spaans ziekenhuis op 68-jarige leeftijd overleden. Hij deed al niet meer mee met de laatste optreden van de afscheidstournee The Last Night of the Electrics. Zijn gezondheid was te broos.



Status Quo werd in de jaren zeventig enorm populair, met altijd dezelfde klinkende hard- en boogierockliedjes van Whatever You Want tot Down Down en Rockin' All over the World. De band zou door dat onwrikbare imago ook worden geridiculiseerd: altijd maar die drie akkoorden en dat gitaarslagje in wandeltempo. Status Quo speelde in 1985 op Live Aid in Londen en daar werd de band al gezien als 'die eeuwige ouwe rockers'.