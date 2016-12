Verslagenheid op social media om dood George Michael

Door: redactie

26/12/16

© EPA.

Op social media wordt verslagen gereageerd op het overlijden van George Michael. Sterren als Elton John, Brian May en Brian Adams rouwen om zijn dood.

Elton John reageert via Instagram. Hij en Michael waren goede vrienden. "Ik ben in een diepe shock. Ik heb een goede vriend verloren, de aardigste, meest genereuze ziel en een briljant artiest. Mijn hart gaat uit naar zijn familie en al zijn vrienden."



Brian May van Queen reageert ook op social media op het overlijden van Michael. Na de dood van leadzanger Freddie Mercury maakte de zanger indruk met zijn uitvoering van Somebody to Love. May: "George? George Michael? Nee, het kan niet. Meer dan verdrietig."



Duran Duran laat via Twitter weten: "2016, weer een talent is verloren gegaan. Alle liefde en sympathie naar Michaels familie."



Bryan Adams reageert ook verslagen. "RIP George Michael. Ik kan het niet geloven. Een ongelooflijk goede zanger en een liefdevol mens. Veel te jong om ons te verlaten.



Mika schrijft: "Wat verdrietig. Wat een talent, schrijver, performer en een van de beste vocale artiesten ooit. Weer een goede man is heen gegaan."



Ellen DeGeneres rouwt ook om 'haar vriend George'. "Hij was zo'n groot talent. Ik ben teneer geslagen."



James Cordon zegt zolang hij zich kan herinneren al fan te zijn van het popicoon. "Hij was een inspiratiebron. Hij liep altijd op zijn tijd vooruit."



Ook vele andere sterren uiten hun ongeloof en verdriet op Twitter.