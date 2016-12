"Leven van George Michael hing aan een zijden draadje"

Tom Tates

26/12/16 - 01u07

© ANP.

George Michael (49) werd in november 2011 getroffen door een levensbedreigende longinfectie, waardoor de voormalige Wham-zanger zo'n twee weken op het randje van de dood balanceerde. Na acht maanden revalidatie keerde hij met het album 'White Light' terug in de schijnwerpers. Daarna werd het steeds stiller rond zijn persoon. Hij zou de laatste jaren hebben geleefd als een kluizenaar en verslaafd zijn aan medicijnen en soft- en harddrugs.

© ANP. © ANP.

Georgios Kyriacos Panayiotou, alias George Michael, had zijn lesje geleerd, zo vertelde hij in 2012. Tot eind 2011 nam de homoseksuele zanger het niet zo nauw met zijn gezondheid. Hij rookte, hield wel van een stevige borrel, snoof voor extra energie en inspiratie soms een lijntje, of inhaleerde ter ontspanning een vette joint. Met al die slechte gewoonten zei de superster resoluut te hebben afgerekend na zijn ziekenhuisperiode. "Ik let voortaan beter op mijn lijf'', verklaarde hij vier jaar geleden.



De wereldwijd bejubelde vocalist had het gevoel dat hij eind november 2011 - het moment dat hij werd overvallen door een bijna fatale longinfectie - letterlijk door het oog van de naald kroop. Na maanden radiostilte - een periode waarin George Michael zich naar eigen zeggen suf trainde om zijn broze fysiek en beschadigde luchtwegen weer op peil te krijgen - werd maanden later meer duidelijk over de ernst van de situatie waarin de ster verkeerde.



Terughoudend

De ster gaf sporadisch interviews. En was doorgaans terughoudend als naar zijn privéleven werd geïnformeerd. Maar toen hij op het punt stond zijn nieuwe 'dansvloerkiller' 'White Light' uit te brengen, streek hij uit commercieel oogpunt natuurlijk graag de hand over zijn hart. George Michael blikte in 2012, onder meer in recente vraaggesprekken met de Sunday Mirror, Associated Press en het Britse Smooth Radio, openhartig terug op de onheilsdatum 26 november 2011.



Lamlendig

Michael wist nog goed dat hij zich in de weken voordat het goed fout ging 'al een tijdje lamlendig voelde'. "Ik reisde over de wereld met mijn Symphonica-tournee en moest opeens, omdat ik me niet lekker voelde, een concert in de Royal Albert Hall in Londen afzeggen. Na een paar dagen rust vond ik mezelf fit genoeg voor drie weken toeren door Europa. Het zal wel een griepje zijn, dacht ik veel te makkelijk. Achteraf ben ik natuurlijk laks geweest en had mezelf bij de eerste ziektesignalen medisch moeten laten checken.''



En toen ging het goed mis. "Tijdens een lunch in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen voelde ik me plotseling vreemd. Mijn lichaamstemperatuur was extreem hoog en mijn hart bonsde in mijn keel. Dat was vervolgens ook echt het laatste wat ik me nog kan herinneren. Vijf weken later kwam ik in het ziekenhuis bij. En had werkelijk geen flauw benul van wat me was overkomen. Opstaan lukte niet. Mijn spieren bleken na een lange periode intensive care in comateuze toestand zó verzwakt dat ik niet meer op mijn benen kon staan. Ik voelde me geen kerel van 48 jaar, maar een stokoude man. Een zeer verbijsterende gewaarwording was dat. Ook, omdat ik een groot stuk tijd, 35 dagen van mijn eigen leven, kwijt was.''



Herstel

Tijdens zijn opname in het ziekenhuis kwamen zijn vriend, voormalig sterrenkapper Fadi Fawaz, en de artsen regelmatig met verklaringen over Michaels gezondheidstoestand naar buiten. "Gezamenlijk is op dat moment, zonder mijn inmenging, besloten steeds te vertellen dat mijn toestand niet levensbedreigend was,'' aldus de zanger. "Dat is bewust gedaan om de rust te bewaren en het wachten op mijn herstel niet tot een soort dodenwake voor de buitenwereld te maken. Niemand wilde paniek of voer voor onzinnige speculaties. Maar de werkelijkheid was natuurlijk dat er momenten waren dat mijn leven letterlijk aan een zijden draad hing. Mijn ex-vriend Kenny Goss, mijn levenspartner Fadi Fawaz, mijn 75-jarige vader en twee zussen Melanie en Yioda zijn zelfs een aantal keren in het ziekenhuis geweest om afscheid te nemen.''



De zware medicijnkuren en therapieën die hij in het ziekenhuis onderging, hadden effect. Net voor kerst mocht George Michael, ondersteund door Fawaz, het ziekenhuis verlaten. Op dat moment snakte een zichtbaar geëmotioneerde zanger nog naar adem. "Het was de tweede keer in mijn carrière van circa 30 jaar dat ik in het openbaar huilde.'' Hij verwachtte ook een traantje te moeten wegpinken toen hij begin september weer in Wenen op het podium zou staan. "De artsen die me voor de hemelpoort wegsleurden, zitten daar op de eerste rij.''



Calorieën

Terugblikkend op zijn ziekte en herstel, stelde George Michael vast dat zijn gedwongen ziekenhuisopname 'een keerpunt' in zijn leven was. "Ik heb echt het gevoel dat ik een kogel heb ontweken.'' En hij was vast van plan om 'de negatieve tijd, om te buigen in iets positiefs'. "Fysiek ben ik bijna helemaal de oude. Alleen worstel ik nog met wat overgewicht. Na mijn ziekte zeiden de artsen: sterk maar aan met een overdosis calorieën. Hahaha, dat heb ik in ruime mate gedaan.'' Een litteken in zijn hals herinnerde nog aan de beademing. ,,Ik ben gestopt met smeren van littekencrème, want ik schaam me niet meer voor een restant van iets wat mijn leven redde. Het litteken is letterlijk een teken van leven.'' Ook geestelijk krabbelde de zanger weer op. "Maar er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan mijn Oostenrijkse ziekenhuistrauma denk.''



Weer thuis in Londen nam de zanger verplicht rust. "Toen ik lichamelijk was hersteld, ben ik nummers gaan schrijven. Dat verliep soepel. Eigenlijk net als in 2010: het jaar dat ik een paar weken in de gevangenis zat wegens rijden onder invloed. Kennelijk moet het slecht met me gaan om de creativiteit en inspiratie lekker los te laten komen.''



Bidden

Het materiaal voor het ietwat therapeutische mini-album 'White Light' ontstond sneller dan hij had verwacht. George Michael was zeer tevreden over de plaat. "Dit is mijn beste dancetrack ooit.'' Op de single croonde George Michael er, op de hem inmiddels toevertrouwde wijze, driftig op los met diepzinnige dichtregels als 'ik heb nog zoveel meer te doen', 'was het de muziek of wetenschap die me redde?', 'leef ik nog door de manier waarop jullie baden voor me?'.



Hij benadrukte dat zijn album niet geheel autobiografisch is. In die zin dat hij ermee terugblikt op, of afrekent met wat hem overkwam. "Het is meer een ode aan míjn of aan hét leven,'' stelde de zanger. "En een dankwoord aan iedereen die een rol heeft gespeeld in mijn successen tot nu toe. Maar bovenal een dankjewel aan een hogere macht, de wetenschap én alle onbekende individuen die hun handen vouwden voor mij. Ik dank eigenlijk de hele wereld, omdat het voor iedereen onvermijdelijke witte licht mij nog even bespaard bleef.''