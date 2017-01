Na de aanslag op de kerstmarkt: "Duitsland gaat jihadistisch gevaar harder aanpakken"

Door: redactie

De Duitse regering gaat het gevaar uit de islamitische hoek harder aanpakken dat tot dusver het geval was. Dat hebben de ministers Thomas de Maizière en Heiko Maas, van respectievelijk Binnenlandse Zaken en Justitie, vandaag bekendgemaakt als reactie op de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn door een IS-jihadist.

De Maizière en Maas benadrukten dat er wettelijke regels komen om personen die een mogelijke bedreiging vormen sneller en gemakkelijker op te kunnen pakken. Ook de voorwaarden om iemand in hechtenis te nemen in afwachting van zijn uitzetting worden versoepeld. De federale politie krijgt het recht de gang van een verdachte te volgen met behulp van een elektronische enkelband.



Op die manier wil men "zich ervan verzekeren dat iets zoals het geval-Amri zich in Duitsland niet meer herhaalt", zei Maas. Een waakzame staat is volgens Maas het beste antwoord op de haat van terroristen. "De enkelband is geen wondermiddel, maar het zal het werk van onze veiligheidsdiensten wel vereenvoudigen"