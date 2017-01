Amri kocht wapen mogelijk in Zwitserland

Door: redactie

7/01/17 - 14u20 Bron: ANP

Het wapen gebruikt door Anis Amri, waarmee hij de Poolse trucker om het leven bracht en ook schoot op de Italiaanse politie. © ap.

aanslag kerstmarkt Anis Amri kocht het wapen dat hij in Berlijn gebruikte om een vrachtwagen te kapen mogelijk in Zwitserland. Met die vrachtwagen reed de Tunesiër op 19 december in op bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn, waardoor twaalf mensen hun leven verloren.