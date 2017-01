"Contactpersoon van Amri is een radicale salafist"

Door: redactie

5/01/17 - 07u02 Bron: Belga

De Tunesiër Anis Amri had vlak voor de aanslag contact met een radicale salafist. © afp.

De Tunesische contactpersoon van Anis Amri, de dader van de aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn, zou een salafist zijn van wie vermoed wordt dat hij in staat is om radicale daden te plegen. Dat melden verschillende Duitse media. Er is tegen de man, die Amri op de vooravond van de aanslag ontmoet had in een restaurant, een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van uitkeringsfraude.