Anis Amri liep twee dagen na aanslag Berlijn minstens twee uur rond in Brussel-Noord

Door: redactie

4/01/17 - 18u11 Bron: belga, eigen berichtgeving

© rv.

De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is op woensdag 21 december met de trein van Nijmegen naar Amsterdam gereisd. Daar is hij aan het einde van de middag op de trein naar Brussel gestapt en rechtstreeks naar België gereisd, zo deelt het Nederlandse parket vandaag mee. Eerder vandaag bracht het Duitse Openbaar Ministerie naar buiten dat Amri twee weken geleden door Amsterdamse camera's werd vastgelegd.

De Nederlandse politie onderzocht de reisroute van Anis Amri door Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn hoofdzakelijk gebaseerd op camerabeelden op de spoorwegstations van Nijmegen, het centraal station van Amsterdam en Brussel-Noord.



Twee uur in Brussel-Noord

De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur in Amsterdam. Op stations in beide steden is hij gefilmd, aldus de Duitse autoriteiten die zich zeggen te baseren op de Nederlandse autoriteiten.



Het Belgisch federaal parket bevestigt dat op veiligheidsbeelden van station Brussel-Noord te zien is dat Amri op 21 december omstreeks 19 uur toekwam vanuit Amsterdam en tot ongeveer 21 uur in het station bleef. Meer informatie wil het parket voorlopig niet kwijt.



Onduidelijkheid over volledig traject

Waar Amri vervolgens verder naartoe reisde, is dus nog niet duidelijk. Wat alleszins wel met zekerheid kan worden gezegd, is dat Amri vanuit de Franse stad Lyon een treinticket naar Milaan heeft gekocht, met aansluiting in het Franse alpenstadje Chambéry. Vandaar stak hij de grens over met Italië. Op 23 december kwam hij om 1 uur 's nachts toe in het station van Milaan. Twee uur later werd hij tijdens een politiecontrole doodgeschoten.



Ook waar Amri op dinsdag 20 december, de dag na de aanslag, is geweest, is nog niet duidelijk.



Vorige week woensdag meldden buitenlandse media als eerste dat Amri in Nederland was geweest. Het Nederlandse OM bevestigde daarna dat hij in Nijmegen was gefilmd. Of hij ook in Amsterdam was geweest, zoals Franse media meldden, bleef onduidelijk.