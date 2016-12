Geen aanwijzingen dat Amri medeplichtigen had in Milaan

Door: redactie

30/12/16 - 16u29 Bron: DPA

Anis Amri bij het station van Milaan. © ap.

Er zijn geen bewijzen gevonden dat de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn medeplichtigen in Milaan en omgeving heeft gehad. Het onderzoek heeft "geen contacten van Anis Amri met mogelijke medeplichtigen of helpers in Milaan en in de omgeving van de Noord-Italiaanse stad aan het licht gebracht", zei hoofdcommissaris Antonio de Iesu.