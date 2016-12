Polen neemt afscheid van trucker die gedood werd bij aanslag in Berlijn

Door: redactie

Familie en vrienden hebben vandaag onder strenge veiligheidsmaatregelen afscheid genomen van de Poolse vrachtwagenchauffeur Lukasz Urban, die om het leven gebracht werd bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Zijn vrachtwagen werd, vermoedelijk door Anis Amri, gekaapt om er op 19 december mee in te rijden op de bezoekers van de kerstmarkt.

Urban (37) lag doodgeschoten in de cabine van zijn vrachtwagen. Zijn begrafenis in het dorp Banie, in het noordwesten van Polen, werd bijgewoond door familie, vrienden en de Poolse president Andrzej Duda. Hij zou op een plaatselijk kerkhof begraven worden. Urban laat zijn vrouw en een 17-jarige zoon achter.



Urban was het eerste slachtoffer die avond. Op de kerstmarkt vielen elf doden en 50 gewonden toen de vrachtwagen op de menigte inreed.



De eerste resultaten van de autopsie op Urban gaven aan dat hij stierf rond de tijd dat de vrachtwagen de markt opreed. Een preciezer tijdstip zou half januari 2017 gegeven worden. De Poolse chauffeur werd niet met een mes verwond, zei een woordvoerster van het Duitse parket gisteren.



Amri werd op 23 december door de Italiaanse politie doodgeschoten toen hij in een treinstation in Milaan een wapen trok.