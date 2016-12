"Duitse migratiediensten hebben geen fouten gemaakt rond Amri"

Door: redactie

30/12/16 - 04u30 Bron: Belga

© epa.

De Duitse migratiediensten BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) hebben op het eerste zicht geen fouten gemaakt in het dossier rond de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn op 19 december. Dat zegt het hoofd van die dienst, Frank-Jürgen Weise, vandaag in de krant Bild. "De zaak-Amri is een gelegenheid om enkele processen binnen onze organisatie te herbekijken", zegt hij.

Weise verklaart echter ook dat hij "tot nu toe geen fouten heeft aangetroffen van BAMF in het dossier-Amri. Het onderzoek is nog volop aan de gang en we moeten eerst alle details bekijken vooraleer we een eindconclusie kunnen trekken", zegt hij.



Amri, die werd doodgeschoten in Milaan, kwam in 2011 als Tunesische vluchteling aan in Italië, zat daar verschillende jaren in de cel voor verschillende misdaden, en kwam in juli 2015 aan in Duitsland. De antiterreurautoriteiten zouden volgens de media op de hoogte zijn geweest dat Amri sympathieën had voor terreurgroep Islamitische Staat en wisten ook dat hij beschikte over acht verschillende identiteiten, dat hij vrij kon rondlopen op het Duits grondgebied en vrije toegang had tot een islamitische school in Dortmund die ervan verdacht wordt Syriëstrijders op te leiden. Hij had ook al verschillende keren een asielaanvraag ingediend. Na de aanslag reisde Amri via Nederland en mogelijk via België naar Italië.



Eurodac

De BAMF-directeur verklaarde aan Bild echter dat er Amri niet voorkwam in het Europese asielregister Eurodac. "We konden dan ook niet weten of hij een asielaanvraag had ingediend en of die geweigerd werd in Italië. En zelfs als we dat hadden geweten, had Amri hier een asielaanvraag kunnen indienen, die wij hadden afgekeurd."



Het Eurodac-systeem functioneert alleen als alle landen nauwkeurig data indienen. "Duitsland doet dat intensief. We gaan de andere lidstaten aanzetten om dat ook te doen."