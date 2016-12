Nederlandse minister te laat geïnformeerd over Amri

Door: redactie

29/12/16 - 23u03 Bron: ANP

De Tunesische terrorist Anis Amri is mogelijk, na de bloedige aanslag in Berlijn, gesignaleerd op bewakingsbeelden van het station van Nijmegen. © anp.

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) is pas dinsdag 27 december van op de hoogte gebracht dat Anis Amri waarschijnlijk in Nederland is geweest. De Nederlandse autoriteiten waren er de vrijdag voordien al van op de hoogte gesteld dat de in Italië doodgeschoten Amri een Nederlandse simkaart bij zich had. Maar op dinsdag werd duidelijk dat hij in Nederland daadwerkelijk op camerabeelden te zien was.

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) © anp. Van der Steur schrijft dat vandaag aan de Nederlandse Tweede Kamer. Amri is de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Hij zou woensdag 21 december op het station in Nijmegen zijn geweest.



CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het bizar dat er serieuze signalen waren dat Amri in Nederland was geweest "maar de minister hierover pas dagen later is geïnformeerd". Uit de brief maakt ze op dat informatie tijdig internationaal is gedeeld. Ze noemt het echter "onbegrijpelijk" dat het OM de informatie binnen Nederland niet heeft gedeeld met de bewindspersoon. Lees ook "Amri reisde na aanslag Berlijn via Nederland naar Milaan"

Scherpere grenscontroles aan grenzen met België en Nederland na aanslag Berlijn

Duitsers blunderen: verdachte al maanden bekend als IS-aanhanger