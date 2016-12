Man die valselijk beschuldigd werd van aanslag op kerstmarkt vreest nu voor zijn leven

Door: redactie

BERLIJN Naveed Baloch, de man die op de avond van de aanslag in Berlijn als eerste verdachte werd gearresteerd, vertelt in een interview met The Guardian hoe hij door de politie hardhandig werd aangepakt tijdens zijn ondervraging. Nu vreest hij voor zijn leven. De man is een vluchteling uit het Pakistaanse Beloetsjistan, maar tot vorige week wisten de autoriteiten in zijn thuisland niet dat hij op de vlucht was. Nu is ook zijn familie in gevaar.

De 24-jarige jongeman werd geblinddoekt en meegenomen voor verhoor. Hij kreeg een ruwe behandeling. Twee agenten stampten met hun hielen op zijn voeten en een van hen kneep hem hard in de nek, herinnert hij zich. Hij werd uitgekleed en er werden foto's van hem gemaakt. "Toen ik me verzette, begonnen ze me te slaan," aldus Baloch. De agenten namen ook drie bloedstalen bij hem af.



Geen rijbewijs "Als jullie ontdekken dat ik jullie land dit echt heb aangedaan, dan moeten jullie me geen makkelijke dood geven, maar me traag in stukken hakken." Tijdens de ondervraging werd hem gevraagd of hij wist wat er eerder op de avond in Berlijn was gebeurd. "Ik zei dat ik het niet wist en ze zegden tegen me: 'Iemand nam een voertuig en reed ermee in op een menigte en doodde verschillende mensen. En jij zat achter het stuur van die vrachtwagen, niet?"



"Ik vertelde hen rustig dat ik helemaal niet kan rijden," aldus Baloch. "Ik kan niet eens een voertuig starten. Ik vertelde hen dat er dood en oorlog is in mijn land: daarom ben ik weggelopen om hulp te zoeken. Jullie in Duitsland geven ons eten, medicijnen en bescherming. Jullie zijn als mijn moeder. Als jullie ontdekken dat ik jullie land dit echt heb aangedaan, dan moeten jullie me geen makkelijke dood geven, maar me traag in stukken hakken."



Hij lichtte toe dat hij van beroep een herder was, dat hij in februari uit Beloetsjistan ( provincie in Pakistan, red.) in Duitsland toekwam en dat hij een toegewijd moslim is.

Verkeerde tolk "Ze legden me uit dat ze een reden hadden om te denken dat ik een crimineel was omdat ik de straat overliep wanneer ze me oppakten. Ik zei hen dat ik het begreep." Naveed Baloch De communicatie verliep moeizaam, want de ondervraging gebeurde met een tolk die Balochs moedertaal niet machtig was, enkel de talen Punjabi en Urdu. Baloch verstaat zelf een beetje Urdu, maar hij spreekt het niet.



Uiteindelijk lieten de politie hem gaan. "Ze legden me uit dat ze een reden hadden om te denken dat ik een crimineel was omdat ik de straat overliep wanneer ze me oppakten. Ik zei hen dat ik het begreep," aldus Baloch.

Lid van onafhankelijkheidsbeweging Naveed Baloch is moslim en lid van een onafhankelijkheidsbeweging in Beloetsjistan, een provincie die regelmatig het doelwit is van religieus extremisme in Pakistan. Leden van de politieke partij waarvan hij deel uitmaakt worden vermoord door veiligheidsagenten, zegt hij. Hij vreesde er voor zijn leven en vluchtte naar Duitsland. Zijn asielaanvraag wordt momenteel behandeld door de Duitse autoriteiten.



The Guardian kon het persoonlijke verhaal van Baloch niet verifiëren, maar zijn beweringen sluiten aan bij rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch over de verdrukking van de inwoners van Beloetsjistan door de Pakistaanse inlichtingendiensten en over de wreedheden van Islamitische Staat en andere jihadistische organisaties in de provincie.

Schuilplaats Na zijn vrijlating bracht de politie Baloch onder in een hotel. Daar moet hij nu twee maanden verblijven. Niet omdat hij nog verdacht wordt, wel omdat zijn leven in gevaar kan zijn. Hij mag onder geen beding terugkeren naar het vluchtelingencentrum waar hij verbleef. Daar kunnen andere Pakistanen hem immers beschouwen als een staatsvijand, maar hij moet ook op zijn hoede zijn voor extreemrechtse Duitsers.



Toch maakt Baloch zich veel meer zorgen om de veiligheid van zijn ouders, vier broers en vijf zussen, dan over zichzelf, zegt hij. Het duurde immers niet lang voor de Pakistaanse media vernamen dat de gearresteerde verdachte Naveed Baloch was. "Voor de aanslag waarvoor ik werd gearresteerd, wist niemand in Beloetsjistan dat ik verdwenen was. Nu weet iedereen dat ik naar Duitsland gevlucht ben omdat ik voor mijn leven vreesde en dat ik hier asiel heb aangevraagd. Het maakt mijn familie erg kwetsbaar en ik kan niets doen om hen te beschermen."